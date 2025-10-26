Νταγκ Μπέργκαμ: Η Ελλάδα αποτελεί εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών

Τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, εξήρε ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Foundation for Defense of Democracies (FDD).

Μιλώντας για τον ρόλο της χώρας μας, ο Αμερικανός Υπουργός υπογράμμισε ότι «ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατανοεί πλήρως το ζήτημα της ενεργειακής ανεξαρτησίας και είναι απόλυτα υποστηρικτικός. Η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο κ. Μπέργκαμ αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη χώρα μας και ειδικότερα στη Ρεβυθούσα, όπου, όπως είπε, «είχαν εκφορτωθεί 31 πλοία LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μια εγκατάσταση που αυξάνει τη δυναμικότητά της και διοχετεύει ποσότητες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα υπόλοιπα Βαλκάνια».

Η αναφορά αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μπέργκαμ, μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, στη Ρεβυθούσα, όπου επισημάνθηκε ο καθοριστικός ρόλος των ενεργειακών υποδομών στον ασφαλή εφοδιασμό της Ευρώπης και στη διασύνδεση με τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο κ. Μπέργκαμ πρόσθεσε δε τα εξής:

«Η ιδέα του άξονα Βορρά–Νότου, που ξεκινά και από την Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της στο σχήμα “3+1”, δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για να σπάσει η ενεργειακή εξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από τη Ρωσία. Αυτό, ακόμη περισσότερο κι από το ΝΑΤΟ, θα σταματήσει την απειλή συγκρούσεων στα σύνορα εκείνα που διαρκούν πάνω από έναν αιώνα».