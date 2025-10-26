Logo Image

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες

Πολιτική

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες

EUROKINISSI/Γιάννης Παναγόπουλος

«Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας πως ο συντάκτης της «έχει εν τέλει πολύ χιούμορ».

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, «πώς αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις”, στο στόμα του πρωθυπουργού:

– Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.

– Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 26 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 26 Οκτωβρίου

– Που κομματικά στελέχη του, όπως ο “Φραπές” και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar».

Κατά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, «μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο.

Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”. Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς.

Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρησή του και την ήττα της κυβέρνησης  της Νέας Δημοκρατίας», δηλώνει ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube