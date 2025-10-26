Τασούλας: Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από τη νίκη-απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

«Σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη τιμούμε την απελευθέρωσή της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή τη νίκη», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά τη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης.

Όπως συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, «αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση».

Σύμφωνα με τον ΠτΔ, τη σημερινή ημέρα, 26 Οκτωβρίου, «εδώ στη Θεσσαλονίκη, λαμπρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον Μέγα της Θεσσαλονίκης Φρουρόν, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του Καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος. Είναι ο Άγιος, ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη.

Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912, οπότε και υπεγράφη το πρωτόκολλο παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίν Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου Αντισυνταγματάρχη Β. Δούσμανη και λοχαγό Ι. Μεταξά. Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και του στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις.

Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη!».