Ηράκλειο Κρήτης: Επίθεση κουκουλοφόρων κατά Βορίδη σε εστιατόριο

Στόχος επίθεσης έγινε ο Μάκης Βορίδης και η οικογένειά του στην Κρήτη, το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τις 23:30.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ενώ δειπνούσε με την παρέα του στο Ηράκλειο, βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα δεκάδων κουκουλοφόρων που έφθασαν έξω από το εστιατόριο, στο κέντρο της πόλης, όπου με συνθήματα και ύβρεις σε βάρος του, άρχισαν να του πετούν αυγά, καρέκλες, τραπέζια και άλλα αντικείμενα.

Στους θαμώνες του συγκεκριμένου εστιατορίου, όπου προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, αλλά και των κοντινών καταστημάτων, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση.

Ο κ. Βορίδης φυγαδεύτηκε σε άλλον χώρο, απ’ όπου τον απεγκλώβισαν οι αστυνομικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο.

Ελαφρά τραυματίστηκε στο χέρι σύνοδος αστυνομικός του κ. Βορίδη, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, αποχώρησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν τέσσερις προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε η συμμετοχή τους στο επεισόδιο.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Βορίδης: Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Βορίδης, σημειώνοντας:

«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Π. Μαρινάκης: Εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού

Σε δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει: «Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον @MakisVoridis, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 26, 2025

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ