Εφημερίδες: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την Κυριακή

Δείτε τι γράφουν την Κυριακή στα πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: «Πώς θα χτίζουν στα εκτός σχεδίου οικόπεδα»
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Το “σύστημα Τραμπ” στη Μεσόγειο»
Real news: «Διπλωματικό “σκάκι” με την Τουρκία»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: «Σε κινούμενη άμμο η αντιπολίτευση»
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: «3 Νοεμβρίου η νέα δικογραφία στη Βουλή»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Χριστούγεννα με ζεστό χρήμα για 3.000.000 πολίτες»
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΕΞΑΓΟΡΑΣΑΝ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ μέσω σκανδάλων!»
ΕΣΤΙΑ: «Προανακριτική γιά 4 Υπουργούς μέ τήν νέα δικογραφία τού ΟΠΕΚΕΠΕ»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Κυβέρνηση σε ναρκοπέδιο»
Κυριακάτικη ΚONTRA: «Το λαθρεμπόριο πατριωτισμού εγκλωβίζει τον Μητσοτάκη»
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ βλέπουν στο Μαξίμου»
Documento: «Στα πόδια των κομμάτων η μπάλα για Μυλωνάκη»