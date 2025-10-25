ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε ο Γ. Παπαβασιλείου από διευθυντής του γραφείου του Ν. Ανδρουλάκη – Είχε τοποθετηθεί μία ημέρα πριν

Την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην οποία είχε τοποθετηθεί χθες, υπέβαλε ο Γιώργος Παπαβασιλείου. Η παραίτησή του έγινε δεκτή.

Αφορμή ήταν δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία ο κ. Παπαβασιλείου εξέφραζε το 2022 θετικά σχόλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιλογές της κυβέρνησης της Ν.Δ.

«Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη»

Ο κ. Παπαβασιλείου σε δήλωσή του αναφέρει ότι από το 1974 ως και σήμερα υπήρξε συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους προέδρους του και δεν αποστασιοποιήθηκε ποτέ από τον αγώνα του κόμματος να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής.

«Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές» σημείωσε και τόνισε: «Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη. Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες τής παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες».

Ο κ. Παπαβασιλείου επισήμανε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών» και «τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών».

«Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου η οποία και έγινε δεκτή» καταλήγει στη δήλωσή του επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να είναι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση του ζητηθεί.