Τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά – Ν. Ανδρουλάκης: Οι αγώνες της θα μας εμπνέουν πάντα

Πολιτική

«Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε, ένα δρόμο ενότητας και αυτονομίας»

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε από την ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021 αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον πολιτικό κόσμο.

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που ”έφυγε” από κοντά μας η αείμνηστη Πρόεδρος του Κινήματος μας, Φώφη Γεννηματά», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε έναν δρόμο ενότητας και αυτονομίας», αναφέρει υπογραμμίζοντας πως «με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας».

«Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας», σημειώνει.

«Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα. Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε, ένα δρόμο ενότητας και αυτονομίας», καταλήγει.

