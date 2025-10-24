Σ. Φάμελλος: Σε κάθε πόλη να υπάρχουν δημόσιες φοιτητικές εστίες, που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% των παιδιών που έρχονται από άλλες πόλεις

«Το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο, αλλά σε άλλη πόλη. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και η αγωνία για το πώς θα τα βγάλει πέρα η οικογένεια. Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και τα ενοίκια είναι κυριολεκτικά απλησίαστα. Κάθε παιδί σε μια άλλη πόλη κοστίζει περισσότερο από όσο ένας μισθός», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας το κόστος διαβίωσης των φοιτητών.

«Φυσικά αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κ. Μητσοτάκη… Η μόνη του έγνοια είναι το πώς θα κάνει τα ιδιωτικά κολέγια πανεπιστήμια. Η φοιτητική στέγη πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει σε κάθε πόλη να υπάρχουν δημόσιες φοιτητικές εστίες, που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% των παιδιών που έρχονται από άλλες πόλεις», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

«Ταυτόχρονα να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες, με χαμηλά ενοίκια, στο μισό της αγοράς για όσους έχουν ανάγκη. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να ανοίξουν οι κλειστές κατοικίες και να ενοικιαστούν με χαμηλά ενοίκια. Απαιτούμε να υπάρξει μείωση των φόρων και αύξηση του εισοδήματος για να μπορεί κάθε οικογένεια να στηρίζει τα παιδιά της. Δυστυχώς στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη η Παιδεία είναι για λίγους. Στη δική μας Προοδευτική Ελλάδα είναι για όλους», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.