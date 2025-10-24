ΠΑΣΟΚ σε Σκέρτσο: Οι λέξεις «παθογένειες» και «διαχρονικές» δεν μπαίνουν στην ίδια φράση, όταν «Φραπές» και τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ κάνουν διαγωνισμό… jaguar

«Ο υπουργός Επικρατείας ας μη βιάζεται να προεξοφλήσει συμπεράσματα από τις δηλώσεις του», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντώντας στην ανάρτηση κ. Σκέρτσου.

Ειδικότερα, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει: «Πολύ ορθά αναγνωρίζει ότι διοικήσεις του Οργανισμού είχαν αρχίσει διασταυρωτικούς ελέγχους. Θα ήταν, όμως, σκόπιμο να μας εξηγήσει τα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις ”καρατομήσεις” όλων εκείνων των διοικήσεων, που ξεκινούσαν τις προσπάθειες εξυγίανσης. Αλήθεια, εκείνος από καθαρά τεχνοκρατικό ενδιαφέρον συζήτησε ποτέ με τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου, όπου βρίσκονται καθημερινά;».

Και προσθέτει: «Έχοντας διαπιστώσει όλες «τις ελλείψεις των κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων», πώς συμβούλευσε τον Πρωθυπουργό και το στενό επιτελείο να δράσει βλέποντας να αλλάζουν οι Πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν τα πουκάμισα;».

«Οι λέξεις ”παθογένειες” και ”διαχρονικές”, δυστυχώς για τον κ. Σκέρτσο, δεν μπαίνουν στην ίδια φράση, όταν έχει έρθει δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 2 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ή όταν ο κ. “Φραπές” και η κα. Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας κάνουν διαγωνισμό… jaguar», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.