Κ. Κυρανάκης: Δεν δώσαμε έγκριση για μετατροπή σε ποδηλατόδρομο της σιδηροδρομικής γραμμή Πελοποννήσου

INTIME/Γιώργος Ζάχος

Ο κ. Κυρανάκης δεσμεύθηκε ότι υπάρξει διαβούλευση πριν από οποιαδήποτε απόφαση για τον τρόπο αξιοποίησης της ανενεργής σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου

«Η απόλυτη προτεραιότητα μας είναι να ξανακάνουμε όσο πιο ασφαλή μπορούμε τον ενεργό σιδηρόδρομο» τόνισε ο αναπληρωτής Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισημαίνοντας πως «αυτή είναι η προσήλωση μας, εκεί στοχεύουμε όλη μας την ενέργεια, τον χρόνο μας τις δράσεις μας, τη χρηματοδότηση μας, άρα όλα τα υπόλοιπα είναι πολυτέλεια».

Μιλώντας στη Βουλή και απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύθηκε ότι υπάρξει διαβούλευση, τόσο με την τοπική κοινωνία, όσο και με τους τοπικούς βουλευτές πριν από οποιαδήποτε απόφαση για τον τρόπο αξιοποίησης της ανενεργής σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου.

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Μεταφορών δεν έχει δώσει έγκριση στην κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής της Πελοποννήσου και την μετατροπή της σε ποδηλατόδρομο.

Αλ. Χαρίτσης: Να προχωρήσει η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στη βάση του εθνικού σχεδίου

Από την πλευρά του ο κ. Χαρίτσης, υπογράμμισε ότι «είναι σε εξέλιξη δύο μελέτες για την μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατοδρόμο, κόστους 4,5 εκατ. ευρώ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση του και ζητώντας «να ανακληθούν οι διακηρύξεις του διαγωνισμού του ΤΕΕ να παγώσουν οι εκταμιεύσεις της χρηματοδότησης τους και να προχωρήσει η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στη βάση του εθνικού σχεδίου όπου είναι ενταγμένο το έργο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

