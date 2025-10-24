ΣΥΡΙΖΑ: Το Μαξίμου ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Περιμένουμε τον κ. Σκέρτσο στην Εξεταστική Επιτροπή

«Η παραδοχή του κ. Σκέρτσου ότι η Κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ‘’γνώριζε τα πάντα’’ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρρίπτει κάθε δικαιολογία της ΝΔ. Δεν μιλάμε για αμέλεια ή ανικανότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο σκηνοθέτης, ο ενορχηστρωτής του γαλάζιου σκανδάλου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας.

«Όχι μόνο ήξεραν, όχι μόνο συγκάλυπταν, αλλά συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού που λεηλάτησε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι υπουργοί της κυβέρνησης ΝΔ, αντί να προστατεύσουν τους αγρότες, έβγαζαν εγκυκλίους για να περιορίζονται οι έλεγχοι και να πλουτίζουν τα γαλάζια παιδιά με εικονικές δηλώσεις, πίεζαν για την αποδέσμευση ΑΦΜ και υποκλίνονταν στους ”Μαγειρίες”, τους ”Φραπέδες” και τους ”Χασάπηδες” του κυκλώματος», προσθέτει η Κουμουνδούρου.

«Σκέρτσος και Μυλωνάκης να έρθουν στην Εξεταστική»

«Απαιτούμε ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Μυλωνάκης να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για να πουν στον ελληνικό λαό τι γνώριζαν. Και φυσικά, αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε; Ο ίδιος γνώριζε, ο ίδιος συγκάλυπτε, ο ίδιος φέρει την απόλυτη πολιτική ευθύνη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή και ευθύνη: Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ο πρωθυπουργός που μετέτρεψε τον κρατικό μηχανισμό σε εργαλείο για το κομματικό του παρακράτος», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Η κοινωνία δεν θα ανεχθεί άλλο τη διαφθορά και την αλαζονεία. Η μόνη απάντηση είναι λογοδοσία, δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή σε έντιμη και προοδευτική κατεύθυνση», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.