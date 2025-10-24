«Πεδίο μάχης» ο Άγνωστος Στρατιώτης: Αγριεύει η κόντρα – Νέα κυβερνητικά πυρά κατά Δούκα

Δεν λέει να κοπάσει η «μάχη χαρακωμάτων» που έχει ανοίξει μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του δημάρχου Αθηναίων με φόντο το νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων για το Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Την σκυτάλη μετά το Πεντάγωνο πήρε και το Μαξίμου, εξαπολύοντας νέα πυρά κατά του Χάρη Δούκα. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν με αιχμή τη νέα δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, ότι μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του.

«Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για “καλή τύχη”, την οποία, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά. Σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες» σημείωσαν.

«Να ξεμπλέξει τις σκέψεις του»

Υπογράμμισαν ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. «Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό» ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Προσφεύγει στα δικαστήρια ο Χ. Δούκας

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη για το ζήτημα της ανάθεσης σε ιδιώτες της καθαριότητας του Μνημείου. «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων. «Όπως είναι αυτονόητο, ο δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» πρόσθεσε ο κ. Δούκας.

«Δεν θα επιτρέψουμε υποβάθμιση του μνημείου» απαντά το υπ. Άμυνας

Ακολούθησε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο «μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο» επισήμανε ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη». Διαβεβαίωσε δε πως «θα πράξει ό,τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Διαβάστε ακόμη:

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Προσφεύγει στα δικαστήρια ο Δούκας – «Δεν θα επιτρέψουμε υποβάθμιση του μνημείου» απαντά το υπ. Άμυνας