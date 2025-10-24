Logo Image

Αψιμαχία Γεωργιάδη – Πολάκη στη Βουλή για δικαστικές εκκρεμότητες

Ο Αδ. Γεωργιάδης ζήτησε από τον Παύλο Πολάκη να μην ζητήσει εκ νέου αναβολή

Αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη πυροδότησε στη Βουλή, η μεταξύ τους δικαστική διαμάχη για την υπόθεση του Σταμάτη Πουλή, πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από τον Παύλο Πολάκη να μην ζητήσει εκ νέου αναβολή.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος.

Αδ. Γεωργιάδης: Επί προσωπικού. Μην πάρετε αναβολή 20 Οκτωβρίου. Πήγαμε στα δικαστήρια ανθρώπινα, πολιτισμένα. 30 Οκτωβρίου έχουμε δίκη. Μη ζητήστε πάλι αναβολή. Μην ξαναζήσω για πολλοστή φορά να θέλετε αν αποφύγετε τις συνέπειες των λόγων σας. Πάτε στο δικαστήριο και υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Π. Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου κανονίσει μια άλλη δίκη που έχει δεν θα πάρω πάλι αναβολή. Αν δεν μπορεί, θα την πάρω αναβολή και θα την κάνω μετά από κάνα ενάμιση μήνα. Και ξέρετε εγώ δεν φοβάμαι, καλό το σόου από εκεί πάνω αλλά φτάνει.

Αδ. Γεωργιάδης: Και στην προηγούμενη δίκη με τον Σταμάτη Πουλή, πάλι πριν από ένα μήνα, δεν μπορούσε ο δικηγόρος σας.

Π. Πολάκης: Ε, τι να κάνουμε έχει πολλή δουλειά ο δικηγόρος.

Αδ. Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε

Π. Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Δεν τον αλλάζω. Αυτός μ’ αρέσει αυτός:

Αδ. Γεωργιάδης: Τώρα αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου ακούστηκε . Όποιος δεν: φοβάται πάει στο δικαστήριο, δεν αναβάλλει

