Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Προσφεύγει στα δικαστήρια ο Δούκας – «Δεν θα επιτρέψουμε υποβάθμιση του μνημείου» απαντά το υπ. Άμυνας

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη προανήγγειλε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, για το ζήτημα της ανάθεσης σε ιδιώτες της καθαριότητας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι «θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια».

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Όπως είναι αυτονόητο, ο δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» πρόσθεσε ο κ. Δούκας.

Υπ. Άμυνας: Δεν θα επιτραπεί η καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

Σε νέα, σημερινή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας «μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη».

«Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

«Πόλεμος» για την καθαριότητα – Τι προηγήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον δήμο Αθηναίων, με αφορμή τη φροντίδα και την καθαριότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μία μέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κάλεσε στο Πεντάγωνο τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να διασαφηνιστεί το πλαίσιο συνεργασίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι η καθαριότητα του Άγνωστου Στρατιώτη δεν αποτελεί πλέον ευθύνη του δήμου, μετά την τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση, ενώ ο κ. Δένδιας από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του υπουργείου του. Μάλιστα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου και πως θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, «για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Ακολούθησε νέα δήλωση του δημάρχου Αθηναίων κατηγορώντας το υπουργείο δεν επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά τη νέα δήλωση του Χάρη Δούκα, περίπου τα μεσάνυχτα της Πέμπτης το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανταπάντησε στο δήμο Αθηναίων, με μια νέα ανακοίνωση η οποία κατέληγε με το επιχείρημα «αλλοίμονο αν η καθαριότητα ανέκυπτε στη συνταγματική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων».

«H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους», σημειωνόταν στην ανακοίνωση.