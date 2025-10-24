ΥΠΕΞ για την επέτειο ίδρυσης του ΟΗΕ: Παραμένουμε σταθερά σταθερά προσηλωμένοι στον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου

«Στο σύγχρονο ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, με δεκάδες συγκρούσεις να μαίνονται παγκοσμίως, η πλήρης και συνεπής εφαρμογή των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ», τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την επέτειο 80 ετών από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (24 Οκτωβρίου 1945).

«Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό κράτος μέλος του ΟΗΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρει το ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του, για να καταλήξει:

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά από κοινού με τα κράτη όλου του κόσμου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων μέσω του διαλόγου και της πολυμερούς διπλωματίας».