Π. Μαρινάκης: Κανένα θέμα με τον Ν. Δένδια – Το «καλή τύχη» ο κ. Δούκας να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας

«Κανένα θέμα δεν υπάρχει με τον κ. Δένδια» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο των «αρρυθμιών» που προκάλεσε το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ εμφανίστηκε αιχμηρός κατά του δημάρχου Αθηναίων για την αντιπαράθεσή του με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Το ‘καλή τύχη’ ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες και σε όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα από την ημέρα της εκλογής του» σχολίασε με αιχμή την ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων.

«Η ουσία βρίσκεται στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκείνο με τον τροπο που θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί για την καθαριότητα, όπως και την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το πιο κρίσιμο είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της τάξης και να μην επιτρέψει σε κανένα καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυοι – αναφέρομαι στα κόμματα που πάνε να δημιουργήσουν εντάσεις που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Action24.

Έκανε επίσης λόγο για «φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία».

Ερωτηθείς για τις παρελάσεις και για το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων από τους αγρότες, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «η παρέλαση δεν είναι ούτε της Ν.Δ. ούτε της κυβέρνησης, είναι προς τιμήν όσων συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια την 28η Οκτωβρίου. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε μια εθνική επέτειο που είναι αφιερωμένη σε εκείνους έχασαν τη ζωή για την πατρίδα μας με μια σοβαρή διεκδίκηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων η οποία θα ικανοποιηθεί γιατί έχει δεσμευτεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» είπε.