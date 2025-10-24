Σύνοδος Κορυφής: Χωρίς απόφαση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρηματοδότησης της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με το τελικό κείμενο συμπερασμάτων, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε δάνειο που θα βασίζεται στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, έπειτα από αρκετές ώρες διαβουλεύσεων, διαμορφώθηκε ως εξής στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών προσπαθειών της. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατό, επιλογές για οικονομική στήριξη βάσει αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν τις εργασίες, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επανέλθει σε αυτό το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίασή του. Με την επιφύλαξη του δικαίου της ΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και την αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον πόλεμό της».

Η παράγραφος αυτή διατυπώνεται σκόπιμα με πολύ γενικούς όρους για να ληφθούν υπόψη οι έντονες επιφυλάξεις του Βελγίου σχετικά με το θέμα