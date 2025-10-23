Χ. Δούκας: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο την κυβερνητική ασυνεννοησία.

Συγκεκριμένα ο κ. Δούκας ανέφερε:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…»

