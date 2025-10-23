Απάντηση ΥΕΘΑ σε Δούκα: Μη αποδεκτή η υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη – Σε ιδιωτική εταιρεία η καθαριότητα

«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν ”η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα».

«Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί», προσθέτει.

«Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Χ. Δούκας: Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, είχε κάνει την ακόλουθη ανάρτηση:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Pulse: «Διχασμός» των πολιτών για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύμφωνα με τη σημερινή δημοσκόπηση της Pulse, διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες ως προς την τροπολογία που κατατέθηκε από την κυβέρνηση και πέρασε από τη Βουλή για τη φύλαξη και την καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, το 46% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον» συμφωνεί, ενώ το 44% «μάλλον/σίγουρα» διαφωνεί.