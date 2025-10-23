Logo Image

Δημοσκόπηση Pulse: Διαφορά 15,5% ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Διχασμένοι οι πολίτες για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Πολιτική

Δημοσκόπηση Pulse: Διαφορά 15,5% ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Διχασμένοι οι πολίτες για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά τα ευρήματα της Pulse

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες ως προς την τροπολογία για τη φύλαξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, ενώ ως προς τα ποσοστά των κομμάτων εξακολουθεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση με διψήφια διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με έρευνα της Pulse, για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 24%, το ΠΑΣΟΚ 11%, η Ελληνική Λύση 8%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, το ΚΚΕ 7,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 2,5%, η Νίκη 2%, η Νέα Αριστερά 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, οι Σπαρτιάτες 1%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%, Άλλο 5%, ενώ η «Γκρίζα Ζώνη» είναι στο 17,5%.

Υπόθεση -σενάριο

Στην υπόθεση-σενάριο η ΝΔ είναι στο 29%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Ελληνική Λύση 10%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, το ΚΚΕ 9,5%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜέΡΑ25 3%, η Νίκη 2,5%, η Νέα Αριστερά 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%, οι Σπαρτιάτες 1%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%, ενώ Άλλο Κόμμα επιλέγει το 5,5%.

Τροπολογία το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Αναφορικά με την τροπολογία της κυβέρνησης, με βάση την οποία δεν θα επιτρέπονται στο μέλλον εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στον χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, το 46% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον» συμφωνεί, ενώ το 44% «μάλλον/σίγουρα» διαφωνεί.

Για το πρόγραμμα SAFE

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις που θέτει ο πρωθυπουργός για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το 11% κρίνει ότι είναι «επαρκής κίνηση», το 49% ότι είναι «επαρκής πρώτη κίνηση που θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα βήματα», το 20% απαντά πως είναι «ανεπαρκής», ενώ ένα 20% δηλώνει «ΔΓ/ΔΑ».

