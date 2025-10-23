Logo Image

Π. Πολάκης μετά τη συνεδρίαση της ΠΓ: Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θεση τους

Πολιτική

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πολάκη

Θέση για τα όσα έχουν διαρρεύσει αναφορικά με την ένταση στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πήρε ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Πολάκης.

Ειδικότερα, ο κ. Πολάκης με ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει: «την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν τη θεωρώ θετική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» και προσθέτει: «Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θεση τους», τονίζει.

