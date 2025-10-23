Ν. Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «ουρά» των άκρων, στις εθνικές εκλογές θα υπάρχουν διλήμματα

«Πυρά» κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τόσο με αφορμή την τροπολογία για μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όσο και με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας στην κριτική της κυβέρνησης ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν για ακόμη μια φορά η ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την τροπολογία σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απάντησε: «Το μνημείο είναι ένα σύμβολο που πρέπει να ενώσει το έθνος. Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός αξιοποιεί αυτό το σύμβολο για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Και ο τρόπος που το έχει χειριστεί, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική αλλά και τη ντροπή», τονίζοντας ότι υπήρχε ήδη νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του μνημείου, είπε στο πλαίσιο συνέντευξής του στο κεντρικό δελτίο του Alpha.

«Αν 7 χρόνια Πρωθυπουργός δεν κατάλαβε την αναγκαιότητα να φέρει την τροπολογία, την φέρνει μετά από δύο μέρες από την απεργία πείνας ενός ανθρώπου που έχει σκοτωθεί το παιδί του στα Τέμπη;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συνέχισε την κριτική του προς τον Πρωθυπουργό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έχω απαντήσεις για όλα. Ουρά των άκρων, της τοξικότητας, του διχασμού έγινε ο ίδιος. Όταν απέτυχε το πολιτικό του σχέδιο να φτιάξει μια Ελλάδα ισχυρή, μια κοινωνία δίκαιη, μια ζωή χωρίς ακρίβεια, πού έχει καταφύγει; Να έχουμε διαφθορά, διχόνοια, ατιμωρησία. Σε όλα αυτά είναι πρωταγωνιστής».

«Ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς λέει ατάκες που αναπαράγουν τα μέσα αλλά χωρίς να έχει σοβαρά επιχειρήματα», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Η λέξη ‘’αντίσκηνο’’ που χρησιμοποιείται για να υποτιμηθεί ένας απεργός πείνας που έχασε το παιδί του, εμένα δεν με εκφράζει», ενώ υπενθύμισε ότι επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη μπήκε ο Ρουβίκωνας στη Βουλή, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ανίκανοι είναι, δεν είναι θέμα έλλειψης νόμου».

«Πήραν αποστάσεις Χρυσοχοΐδης και Δένδιας»

«Και ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Δένδιας πήραν αποστάσεις από αυτή την τοξικότητα. Άρα, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς, αφορά πολλούς ανθρώπους που δεν θέλουμε αυτή την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κάθαρση θα έρθει όταν μάθουμε όλη την αλήθεια και πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Οι βασικοί υπεύθυνοι είναι η γαλάζια εγκληματική οργάνωση. Το ότι τις τελευταίες ημέρες ακούμε πάλι για εκατομμύρια, για Jaguar, για πανάκριβα πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά οι πρωταγωνιστές της γαλάζιας συμμορίας δεν έρχονται στην Εξεταστική Επιτροπή εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ανάφερε ότι «ο Πρωθυπουργός δεν επιτρέπει να διερευνηθούν οι υπουργοί του».

Για τις δημοσκοπήσεις

Κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Κατ’αρχάς η ΝΔ είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ αλλά είναι πολύ χαμηλότερα από τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Όταν χάνεις σχεδόν τη μισή σου δύναμη, τα πράγματα δεν είναι καλά για εσένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανέβει όσο θα θέλαμε, θέλουμε να ανέβει ακόμη περισσότερο, αλλά είναι σε μια καλύτερη φάση απ’΄ότι ήταν στο παρελθόν», ενώ πρόσθεσε: «Χρειάζεται πολύ μεγάλος αγώνας, μεγάλη προσπάθεια. Δεν παλεύουμε με τα ίδια όπλα που παλεύει η ΝΔ».

«Πιστεύω ότι στις εθνικές εκλογές θα υπάρχουν διλήμματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Στη ΔΕΘ το περιέγραψα όλο, κοστολογημένο για τον 13ο μισθό, για τις 120 δόσεις, για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος, για τη δικαιοσύνη. Αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, νομίζω ότι με μια γενναία πολιτική αλλαγή μπορούμε να έχουμε καλύτερες ημέρες».

Για το κόμμα Τσίπρα

«Ακούμε για πολλά κόμματα, δεν ακούμε μόνο για το κόμμα Τσίπρα. Ας κάνει ο καθένας το κόμμα που θέλει να κάνει. Θα μας κρίνει» ο λαός, σημείωσε, αναφέροντας ότι ο κ. Τσίπρας «οργάνωσε παρασκηνιακά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ».

Μάλιστα, απέφυγε να σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πιθανού νέου κόμματος από την κα Μαρία Καρυστιανού.