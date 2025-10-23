Logo Image

Χ. Δούκας: Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση

Πολιτική

Χ. Δούκας: Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων

Διαδοχικές συναντήσεις είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με Πούτιν, βάζει κυρώσεις σε ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς – Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με Πούτιν, βάζει κυρώσεις σε ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς – Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube