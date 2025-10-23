Χ. Δούκας: Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση

Διαδοχικές συναντήσεις είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».