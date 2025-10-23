Αντιπαράθεση Φάμελλου – Πολάκη για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του Τσίπρα

Εσωκομματική κόντραντιπαράθεση για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα και την προοπτική συμπόρευσης ή αντιπαράθεσης μαζί του προέκυψε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος κράτησε μία συναινετική γραμμή που να αφήνει προοπτική να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, αν και τόνισε την αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και τις ενωτικές πρωτοβουλίες, διαφωνώντας με την θέση του Παύλου Πολάκη.

Ο κρητικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ταχθεί καθαρά κατά του πρώην προέδρου του κόμματος χαρακτηρίζοντας διασπαστική την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στην τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία είπε απερίφραστα ότι «δεν είναι διάσπαση,είμαι κάθετα αντίθετος με τον Παύλο Πολάκη».

Γενικότερα ανέφερε: «Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει».

Ωσόσο σημείωσε ότι «με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση».

Η σχέση μας δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική

Αναγνώρισε ότι «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν προφανώς μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη, που δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και σε όλους τους πολίτες. Πήρα την πρωτοβουλία και τοποθετήθηκα καθαρά από την πρώτη μέρα. Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει».

Συνεχίζοντας μίλησε για την κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πρωτοβουλίες του κόμματος για την ενότητα του προοδευτικού χώρου: «Πιστεύουμε στην κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την πολιτική αλλαγή είναι η πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση. Δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω αυτή η αλλαγή. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει πρωτοβουλίες: Δείχνουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι τα προβλήματα έχουν κόμμα και χρώμα. Αυτό εισπράττω από όλη την κοινωνία στις περιοδείες των τελευταίων εβδομάδων.

Ταυτόχρονα καταθέτουμε λύσεις οι οποίες έχουν ταξικό, αριστερό πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα τροφοδοτήσουμε την κοινωνική συζήτηση και την ανάγκη προοδευτικής διεξόδου, είτε προγραμματικά, είτε με την κουλτούρα των συμμαχιών.

Να αποκτήσει σχήμα, μορφή και περιεχόμενο η προοδευτική συνεργασία, στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου».

Ζήτησε από τα στελέχη «να αναλάβουμε πρωτοβουλίες συνεργασιών και κοινής δράσης -όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή- και τοπικά και κεντρικά για τα πραγματικά προβλήματα του λαού και της πολιτικής».

Κατάργηση της τροπολογίας για Άγνωστο Στρατιώτη

Είπε ακόμη ο Σωκράτης Φάμελλος: «Στο θέμα που προέκυψε με τον Άγνωστο Στρατιώτη, είπα ξεκάθαρα ότι θα καταργήσουμε την τροπολογία – ντροπή στην πράξη. Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της διανόησης και του πολιτισμού να πάρουμε κοινές πρωτοβουλίες, μαζί στην πλατεία Συντάγματος.

Από αυτό, μέχρι και τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας, της στέγης, του πρωτογενούς τομέα, της Συνταγματικής Αναθεώρησης επικροτώ τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει οι οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες άλλων, ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες. Αναδεικνύουμε το μείζον ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ότι η πρέπει απάντηση να δοθεί από την προοδευτική πλευρά. Γι’ αυτό και απαιτείται ένας πλουραλισμός πρωτοβουλιών που να θέτει το βασικό ερώτημα: Γιατί να μη συνεργαστούμε;

Παρά τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις, τηρώ όλες τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αλλάξει και να γίνει ένας αποτελεσματικός, δυναμικός, αριστερός πολιτικός οργανισμός.

Η εσωκομματική συζήτηση οφείλει να είναι πολιτική. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγούν σε εσωστρέφεια ή αδράνεια. Έχουμε ευθύνη, έχουμε συλλογικότητα, έχουμε σχέδιο. Με πολιτική δράση, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και ενότητα οφείλουμε να ανταποκριθούμε στη συζήτηση και για το σήμερα και για το αύριο».