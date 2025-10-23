Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε του ακρίτες – Η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δώσει μέλλον

Διήμερη περιοδεία σε Δράμα και Κομοτηνή πραγματοποίησε τη Δευτέρα 20/10 και την Τρίτη 21/10 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να διαδοθούν οι προτάσεις για την Προοδευτική Ελλάδα σε όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε αρχικά το Νοσοκομείο Δράμας. Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, οι οποίοι του εξέφρασαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η υποστελέχωση παραλύει τη λειτουργία του νοσοκομείου, επεσήμανε την ανάγκη να αυξηθούν οι μισθοί του προσωπικού και να ενταχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως στοχεύει στην υποβάθμιση της δημόσιας Υγείας, «για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια».

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε το Μουσείο Τρένων της Δράμας, στον σταθμό της περιοχής. Κεντρικό αίτημα των κατοίκων του νομού είναι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, ο οποίος παραμένει ανενεργός από το 2019. «Αυτή είναι η απάντηση του κ. Μητσοτάκη στους ακρίτες, που τόσα πολλά τους υποσχέθηκε και τόσο πολύ τους εξαπάτησε» τόνισε χαρακτηριστικά.