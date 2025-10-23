Π. Μαρινάκης για σχόλιο Ευ. Βενιζέλου ότι «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη»: Εκτός θέματος η συζήτηση – Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού

«Εκτός θέματος» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συζήτηση για το κατά πόσο «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη», στον απόηχο σχετικού σχολίου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού και τόνισε –κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Νίκο Δένδια– σημείωσε ότι υπάρχει ένα συνολικός κίνδυνος για όσους «μετέχουμε δημοσίως σε αυτό που λέμε πολιτική συζήτηση. Να συζητάμε για πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία».

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ερωτηθείς για τα σχόλια ότι «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη» (χωρίς να κατονομάζεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος), ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα που θυμάμαι παγκοσμίως και η πρώτη περίοδος που μπορεί να συμβεί μια τέτοια συζήτηση, που μια κυβέρνηση 2ης τετραετίας και μάλιστα μετά τα μισά της 2ης τετραετίας προηγείται σταθερά δημοσκοπικά από το όποιο δεύτερο κόμμα. Υποχωρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι τώρα, είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει από το 2019, χάνει δηλαδή αυτός που δεν είναι στην κυβέρνηση και είναι στην αντιπολίτευση».

«Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με τα σωστά της και τα λάθη της – οι πολίτες θα την αξιολογήσουν για να μην θεωρηθεί ότι προδικάζουμε, ο λαός θα μας κρίνει όλους – και κάποιοι συζητάνε για το πρόβλημα διακυβερνησιμότητας, δηλαδή για το αν έχει ζήτημα η κυβέρνηση. Σε αντίθετη με ό,τι συμβαίνει σε άλλα κράτη πολύ ισχυρά όπως είναι η Γαλλία» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Νομίζω ότι είναι εκτός θέματος η συζήτηση. Δικαίωμα του καθενός να συζητά ό,τι επιθυμεί, αλλά καλό είναι να πατάμε πάνω στη γη. Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει πολλά θέματα ακόμα, έχει κάνει και σπουδαίο έργο. Πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα τον επόμενο 1,5 χρόνο για να πείσει ξανά τους πολίτες για τα επιχειρήματά της».

«Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού»

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Νίκο Δένδια και ερωτηθείς αν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. «Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού. Βέβαια ό,τι και να σας πω θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε να γράφεται. Το διαψεύδω» σημείωσε.

Σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και αυτός ο κίνδυνος δεν αφορά την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση μόνο, είναι συνολικός ο κίνδυνος όσων μετέχουμε δημοσίως σε αυτό που λέμε πολιτική συζήτηση. Να συζητάμε για πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία. Να παρασυρόμαστε από αυτά τα οποία ενδιαφέρουν αυτούς οι οποίοι τα συζητάνε σε 5-10 πηγαδάκια πέριξ της Βουλής ή πέριξ των γραφείων των κομμάτων, αλλά καμία τέτοια συζήτηση να μη γίνεται σε κανένα σπίτι ή στα περισσότερα σπίτια αυτής της χώρας».

«Υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε και υπάρχει κι ένα σπουδαίο έργο το οποίο – νομίζω – έχουμε επιδείξει. Προφανώς πρέπει να κάνουμε περισσότερα» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση και η Βουλή ψήφισε μια σημαντική τροπολογία, εγώ την θεωρώ αυτονόητη, μια τροπολογία που δεν θα ‘πρεπε να χρειάζεται, θα ‘πρεπε να είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους ήρωες του έθνους, η οποία είχε την υπογραφή όλων των αρμόδιων υπουργών και στη συνέχεια είχε την ψήφο όλων των βουλευτών της ΝΔ. Αυτό θα γράψει η ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ελάχιστη σημασία».

«Και για άλλη μια φορά, σε αντίθεση με τις διάφορες ‘’Κασσάνδρες’’ η ΚΟ της ΝΔ απέδειξε ότι είναι η πιο αρραγής μεταπολιτευτικά ΚΟ κυβέρνησης και μάλιστα κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας. Όλα τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω βερεσέ» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.