Μητσοτάκης στο Politico: Ώρα για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό στην άμυνα – «Υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο»

Λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των «27» στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δανεισμού για την ενίσχυση της άμυνας, τονίζοντας ότι «αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, τότε χρειάζεται και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ευρώπη βρίσκεται σε «σημείο καμπής» και οφείλει να αναλάβει «μεγαλύτερη ιδιοκτησία» στην ίδια της την ασφάλεια.

«Η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό»

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα ζητήσει στη Σύνοδο των ηγετών η Ε.Ε. να εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για τη χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων και τεχνολογικών επενδύσεων.

«Το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό: αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, τότε πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας», είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε μάλιστα πως υπάρχει «ένας ελέφαντας στο δωμάτιο» – η απροθυμία των κρατών να συζητήσουν ανοιχτά το ενδεχόμενο ενός ευρωπαϊκού ταμείου δανεισμού για την άμυνα.

«Θα υποστήριζα μια τέτοια πρωτοβουλία, εφόσον τα έργα που χρηματοδοτούνται πληρούν τα κριτήρια ενός ευρωπαϊκού δημοσίου αγαθού», ανέφερε.

Η ασφάλεια στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων

Η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones και μαχητικά.

Η Κομισιόν έχει ήδη παρουσιάσει σχέδια για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε οι χώρες να μπορούν να χρηματοδοτήσουν μεγάλης κλίμακας εξοπλιστικά προγράμματα, ωστόσο οι «φειδωλές» χώρες, όπως η Ολλανδία, εξακολουθούν να αντιτίθενται σε νέους κοινούς μηχανισμούς χρέους.

Σύμφωνα με προσχέδιο της κοινής δήλωσης των ηγετών, οι «27» αναμένεται να δεσμευθούν «να κατευθύνουν όλο και περισσότερο τις αμυντικές επενδύσεις προς κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια».

Κοινά έργα, νέες τεχνολογίες και προϋποθέσεις

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κοινός δανεισμός θα μπορούσε να συνοδευτεί από σαφείς όρους και προϋποθέσεις, που θα ενίσχυαν τη συνεργασία στην κοινή προμήθεια εξοπλισμών και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως drones και τεχνητή νοημοσύνη.

«Η πρόκληση είναι να εξασφαλίσουμε επιπλέον χρηματοδότηση που θα συνοδεύεται από δεσμεύσεις για καλύτερη προετοιμασία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Κομισιόν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί «έχουν σαφή ρόλο να παίξουν» σε αυτή τη διαδικασία.

«Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα και για την πορεία της πράσινης μετάβασης, σε μια συγκυρία όπου αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε. εκφράζουν ανησυχίες ότι οι φιλόδοξοι στόχοι για την κλιματική ουδετερότητα επιβαρύνουν τις οικονομίες τους.

«Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Αν δεν συνδυαστεί με την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή, τότε ίσως κάποια στιγμή διαπιστώσουμε ότι τρέχουμε λάθος αγώνα», δήλωσε.

Προειδοποίησε επίσης ότι «το τελευταίο 10% έως 20% της πράσινης μετάβασης είναι τρομακτικά ακριβό», επισημαίνοντας ότι «δεν διαθέτουμε ακόμη τις τεχνολογίες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση αυτού του σταδίου».

Ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανάπτυξη

Το μήνυμα του Έλληνα πρωθυπουργού εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση που διεξάγεται εντός της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση της άμυνας και τη συνοχή των πράσινων πολιτικών.

Καθώς η Ευρώπη αναζητά τον τρόπο να ισορροπήσει ανάμεσα στην ενεργειακή ασφάλεια, την τεχνολογική πρόοδο και τη δημοσιονομική σταθερότητα, η πρόταση Μητσοτάκη ανοίγει έναν νέο κύκλο διαλόγου για το μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας.