Μ. Χρυσοχοΐδης: Θα μιλήσω με τον Ν. Δένδια για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ξεκινάει το «στοίχημα» της εφαρμογής του νέου πλαισίου για το Μνημείο.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως θα συζητήσει με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το θέμα και υπενθύμισε πως «η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και για την εφαρμογή του νόμου είναι στην Αστυνομία», όπως είπε.

«Διανύουμε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων. Όταν αυτές υπάρχουν, ταυτόχρονα δημιουργούνται “μάχες” γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή η μάχη δεν έχει αντικείμενο, υπάρχουν κάποια παραδεκτά πράγματα σε αυτήν τη χώρα. Έχουμε κάποια ιερά και όσια. Ποια είναι αυτά; Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή, έχουμε τις εκκλησίες και τους ναούς μας, έχουμε και την Ακρόπολη. Γιατί να συζητάμε καν για τα αυτονόητα λοιπόν;» είπε.

«Δεν φοβάμαι για επεισόδια» στις παρελάσεις

Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος φοβάται για τυχόν επεισόδια την ημέρα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, απάντησε αρνητικά. «Εγώ δεν φοβάμαι. Απλώς λέω ότι κάποιοι θέλουν εις το όνομα των επιδιώξεών τους να διαλύσουν τη χώρα», ανέφερε.