Metron Analysis: Προβάδισμα 15,9 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – «Πολιτική αλλαγή» ζητά η πλειοψηφία

Διψήφια διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Metron Analysis, με τους πολίτες να εμφανίζονται «διχασμένοι» ως προς την εξάντληση της τετραετίας ή την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων προκρίνει την πολιτική αλλαγή έναντι της σταθερότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis, για λογαριασμό του Mega, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 20,9%, το ΠΑΣΟΚ 9,3%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το ΚΚΕ 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, το ΜέΡΑ25 2,3%, η Νίκη 2%, η Νέα Αριστερά 1,4%, ενώ η Αδιευκρίνιστη Ψήφος είναι στο 14%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 28,7%, το ΠΑΣΟΚ 12,8%, η Ελληνική Λύση 11,7%, το ΚΚΕ 10%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,9%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, το ΜέΡΑ25 3,1%, η Νίκη 2,8%, η Νέα Αριστερά 2%, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%.

Πρώτος ο «Κανένας» στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Αξιολόγηση Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης

Αξιολόγηση Ν. Ανδρουλάκη και ΠΑΣΟΚ

Πρόωρες εκλογές και πολιτική σταθερότητα ή αλλαγή

Στο ερώτημα αν προτιμούν ολοκλήρωση της τετραετίας ή πρόωρες εκλογές, το 49% θέλει «να πάμε σε πρόωρες εκλογές», ενώ το 48% ζητά «εξάντληση της τετραετίας».

Στην ίδια έρευνα, το 63% δηλώνει ότι θέλει «πολιτική αλλαγή», ενώ το 36% ζητά «πολιτική σταθερότητα».

Όσον αφορά τον αντίκτυπο ίδρυσης ενός νέου κόμματος, το 38% θα το αντιμετώπιζε «θετικά», το 7% «ουδέτερα», ενώ το 50% δηλώνει ότι το βλέπει «αρνητικά».

Κόμμα Τσίπρα

Σε ερώτηση για την πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 11% απαντά «πολύ πιθανό», το 13% «αρκετά πιθανό», το 17% «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 58% θεωρεί πως είναι «απίθανο» να το υποστηρίξει.

Κόμμα Σαμαρά

Σε αντίστοιχο ερώτημα για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 3% δηλώνει ότι «πολύ πιθανό» να το υποστήριζε, το 9% «αρκετά πιθανό», το 20% «όχι και τόσο πιθανό», ενώ το 68% δηλώνει ότι είναι «απίθανο» να το υποστήριζε.

Αξιολόγηση Αμερικανού προέδρου