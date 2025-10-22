Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν γνωρίζει κάτι για το σκάνδαλο ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, δεν δεσμεύεται για τις πληρωμές

«Ενώ o αγροτικός κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος τις αποκαλύψεις για τον «”Φραπέ”, δηλαδή τον Γ. Ξυλούρη, διαχρονικό κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλής παριστάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες (ο κ. Πιτσιλής) «δεν απάντησε στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής αν είναι λογικό να υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με όλες αυτές τις εκκρεμούσες «υποθέσεις».

«Ούτε πώς θα αποφύγει η ΑΑΔΕ να γίνει η ”χωματερή” ή ”πλυντήριο” όλων των εγχώριων οικονομικών σκανδάλων. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει αν και πώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υπαγόμενος στην ΑΑΔΕ, θα είναι πλέον αποτελεσματικότερος στην έγκαιρη, έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των επιδοτήσεων», σημειώνουν.

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, (ο κ. Πιτσιλής) «ισχυρίστηκε ότι «γίνεται μια μεγάλη μάχη» αναφορικά με τις πληρωμές και αρκέστηκε να δηλώσει πώς «ευελπιστεί» αυτή να καρποφορήσει. Πετώντας το μπαλάκι στην κυβέρνηση και εντείνοντας ακόμα περισσότερο τη μεγάλη ανασφάλεια των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Παραδέχτηκε εμμέσως ότι η ΑΑΔΕ δεν προέβη σε διασταυρωτικούς ελέγχους τα τελευταία χρόνια. Δήλωσε ανήσυχος διότι θα «εκτεθεί» η χώρα μας ανεπανόρθωτα, αν δεν γίνουν τώρα οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ωστόσο, δεν είπε λέξη για το πάρτι των τελευταίων ετών και την πολιτική κάλυψη που αυτό είχε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Δεν ψέλλισε κουβέντα για το ”πάρτι” των γαλάζιων παράνομων επιδοτήσεων»

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν επίσης ότι «ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεν κατάφερε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι ακριβώς έχει συζητηθεί και τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τις σοβαρές ενστάσεις της για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Δεν ψέλλισε κουβέντα για το αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία γνώριζε για το «πάρτι» των γαλάζιων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν ακόμα αυτό δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε κάνει κρούση στην ΑΑΔΕ να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρότι θα έλεγε κανείς ότι φαντάζει «ύποπτο» το γεγονός ότι, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου, ήταν «έτοιμη» η αναγγελία της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γνωστό επικοινωνιακό «υπόβαθρο» αυτών των αναγγελιών. Ήταν ξεκάθαρος μόνο στο ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ το «αναπτυξιακό» κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος, από τη σύστασή του, προορίζεται να εφαρμόζει την αγροτική πολιτική στη χώρα μας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά και ευρύτερα, ενώ η προσέγγιση της ΑΑΔΕ είναι οικονομοτεχνική».

«Κοντολογίς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επινόησε την ”απόδραση”, μέσω της ΑΑΔΕ, από το σκάνδαλο που η ίδια δημιούργησε και εξέθρεψε, ούσα απολύτως ενήμερη για αυτό.

Το εν λόγω ”σχέδιο” δεν της βγαίνει, κάτω από το βάρος των συνεχών αποκαλύψεων για το γαλάζιο παρακράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαρκώς διογκούμενη οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την εγκληματική, πλέον, καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΜΠΕ