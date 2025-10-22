Φάμελλος: «Ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας» η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Με έντονα λόγια αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας». Ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε από το Περιστύλιο της Βουλής, τονίζοντας ότι η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν αποσκοπεί στην προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως υποστηρίζεται, αλλά σε άλλους σκοπούς που θέτουν σε κίνδυνο βασικές δημοκρατικές αρχές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

«Ο κ. Μητσοτάκης ενοχλήθηκε από τον τίμιο αγώνα του κυρίου Ρούτσι, ο οποίος επιδίωκε να βρει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του, και εκδικήθηκε την κοινωνία, απαγορεύοντας διαδηλώσεις και συναθροίσεις έξω από τη Βουλή», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή «είναι προσβλητική για τη Δημοκρατία».

Τα σχόλια για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από «την ακραία αισχροκέρδεια που πλήττει την ελληνική κοινωνία» και από «αποκαλύψεις διαφθοράς που συνταράσσουν την κυβέρνηση», φέρνοντας ως παράδειγμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να έχει λάβει επιχορηγήσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και ένα πολυτελές όχημα.

«Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει», τόνισε ο κ. Φάμελλος, υπογραμμίζοντας πως η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό την απειλή τέτοιων σκανδάλων. «Δεν μας αξίζει μια Ελλάδα όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως εγκληματική οργάνωση. Χρειαζόμαστε μια προοδευτική Ελλάδα, την οποία ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μας διασφαλίσει. Γι’ αυτό και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο, ώστε να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση».