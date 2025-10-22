Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Πιτσιλής διαψεύδει Βορίδη

«Σημαντικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διαχείριση των στοιχείων που αφορούν τις υποθέσεις διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τον τρόπο διασταύρωσης των στοιχείων μισθωμένων βοσκοτόπων προέκυψαν από τη σημερινή κατάθεση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γεώργιου Πιτσιλή, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής», τονίζουν σε σχόλιό τους πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως σημειώνουν, «ο κ. Πιτσιλής σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει φορολογικά ζητήματα, οπότε δεν μπορούσε να ελέγξει την ευρύτατη χρήση πλαστών Ε9 που γινόταν κατά την υποβολή των δηλώσεων. Με αυτή του την απάντηση διέψευσε στην ουσία όσα είχε δηλώσει ο πρώην Υπουργός, Μ. Βορίδης, κατά την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου σε ερώτηση Βουλευτή είχε πει ότι «το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ σε επιβεβαίωση της νόμιμης κατοχής του». Ο κ. Πιτσιλής με την απάντησή του είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοιου ελέγχου, επισημαίνοντας ότι η ΑΑΔΕ εξετάζει μόνο φορολογικά δεδομένα και όχι τίτλους ιδιοκτησίας, λόγω και της έλλειψης ολοκληρωμένου κτηματολογίου».

«Ο Διοικητής είπε ότι για τη σημερινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. δεν υπήρχε συνεργασία της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο αυτό, πέραν της πάγιας διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της πρόσβασης που έχει παραχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

«Δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές»

«Τέλος, ο κ. Πιτσίλης δεν απάντησε στο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες, τι θα γίνει με την καταβολή των ενισχύσεων και τους μεγάλους κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την άρση πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας καθώς δήλωσε και για αυτό το ζήτημα αναρμόδιος παραπέμποντας στην Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.