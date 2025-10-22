Βουλή: 159 «ναι» στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ψήφισε ο Ν. Δένδιας, αιχμές από Αδ. Γεωργιάδη

Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, 159 βουλευτές ψήφισαν «ναι» και 134 «όχι». Συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές.

Η τροπολογία έλαβε τρεις ψήφους επιπλέον της κοινοβουλευτικής δύναμης της ΝΔ και ειδικότερα την υπερψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιώργος Ασπιώτης, Χ. Κατσιβαρδάς και Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ο Νίκος Δένδιας που χθες πήρε αποστάσεις από την κεντρική κυβερνητική γραμμή, λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα πέρασε το κατώφλι της Βουλής προκειμένου να συμμετέχει στην ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας.

Ο Υπουργός Αμυνας, δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και εισήλθε απευθείας στην αίθουσα της Ολομέλειας, αφού προηγουμένως είχε ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Βασίλη Γιόγιακα και τον Γιώργο Αμυρά.

Αιχμές Γεωργιάδη

Ενδεικτικό των συνεχιζόμενων τριβών είναι πάντως το γεγονός ότο σχεδόν ταυτόχρονα, σε «πηγαδάκι» περιξ του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ο Υπουργός Υγείας, παρόντων των βουλευτών της ΝΔ, Νίκου Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Υψηλάντη, σύμφωνα με πληροφορίες σχολίαζε: «Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν».

Τι προβλέπει η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία, στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύεται:

Η χρήση κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι:

Όσοι παραβιάζουν τα παραπάνω τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από επτά υπουργούς: Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.