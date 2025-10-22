Άγνωστος Στρατιώτης – Ν. Παππάς: «Εσείς θα είχατε συλλάβει Γλέζο και Θεοδωράκη»

«Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή καταφέρατε με την εκδικητικότητά σας να οδηγηθείτε σε ενδοκυβερνητική κρίση και, βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης και σε αυτοδιασυρμό», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση της τροπολογίας που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα.

«Τι κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης; Κατάφερε να φέρει μια τροπολογία την οποία ούτε οι αρμόδιοι δεν είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν» ανέφερε ο κ. Παππάς, και πρόσθεσε «ετράπη σε φυγή εχθές, λίγο πριν ανέβει ο Σωκράτης Φάμελλος στο βήμα της Βουλής», αποδεικνύοντας «ότι την έχει πολύ εύκολη την αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά».

«Επιδίωξη να αποκοπεί η Δημοκρατία από το “λαϊκό οξυγόνο”»

«Δεν συζητάμε εδώ για χωροταξία. Συζητάμε για το αν η Βουλή θα νομιμοποιήσει τη φίμωση της πλατείας Συντάγματος», είπε επίσης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση επιδιώκει να αποκόψει τη Δημοκρατία από το «λαϊκό οξυγόνο».

«Κάποιους τους ενοχλεί όταν η πλατεία είναι γεμάτη -για να παραφράσουμε τον στίχο του Διονύση Σαββόπουλου, τον οποίο αποχαιρετούμε. Αλλά όταν η πλατεία είναι γεμάτη, η Δημοκρατία αναπνέει», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε ότι το κόμμα «καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για να αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες του» και περιέγραψε με αιχμηρό λόγο όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες: «

Αναφερόμενος στο ιστορικό παράδειγμα των διαδηλώσεων της προηγούμενης δεκαετίας, υπενθύμισε: «Σε μία απ’ αυτές, στον χώρο που τώρα υποτίθεται ότι θέλετε να προστατεύσετε, ο Μανώλης Γλέζος και ο Μίκης Θεοδωράκης είχαν εισπράξει δακρυγόνο κατάφατσα. Αν ίσχυε η διάταξή σας, θα είχαν συλληφθεί και οι δύο και θα εξέτιαν ποινή μέχρι ένα έτος».

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης «δεν προκλήθηκε από ακροδεξιούς ή ταραξίες, αλλά από έναν άνθρωπο που διεκδικούσε το ύστατο αυτονόητο δικαίωμα -να μάθει πώς και γιατί το παιδί του έφυγε από αυτό τον κόσμο».

Το «ψέμα του πρωθυπουργού»

Ενώ μίλησε, επίσης, για το «ψέμα του πρωθυπουργού»: «Ο πρύτανης της πολιτικής δειλίας, κ. Μητσοτάκης, είπε άλλο ένα ψέμα. Είπε ότι είναι παραμύθια τα περί ξυλολίου. Που καταγράφονται επισήμως, τα περί ξυλολίου, κύριε Δήμα, για πρώτη φορά; Στο κατά ΕΟΔΑΣΑΑΜ ευαγγέλιο. Σας παραδίδω το σχετικό απόσπασμα του πορίσματος και σας παρακαλώ να πάει αρμοδίως στον πρωθυπουργό για να μην τολμήσει να εκστομίσει ψέματα ξανά από αυτό το βήμα. Και καταθέτω και ένα αντίγραφο στα πρακτικά, για να γνωρίζουν και οι βουλευτές της πλειοψηφίας».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Η χώρα χρειάζεται θεσμική σοβαρότητα και μια πολιτική αλλαγή, η οποία δεν θα έχει ως ορίζουσα τη μανία εκδίκησης ενός απομονωμένου πρωθυπουργού, αλλά την προσδοκία του κόσμου για μια ζωή που να αντέχεται. Μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί σε αυτά τα μείζονα ζητήματα να απαντήσει αξιόπιστα».