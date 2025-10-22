Logo Image

Νέα Αριστερά: «Πυρά» για τον νόμο για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Πολιτική

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

««Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη»

Η Νέα Αριστερά καταδικάζει την κυβερνητική πολιτική για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη τονίζοντας ότι «ο νόμος θα καταργηθεί στην πράξη».

«Με την εντύπωση ότι… ψιχαλίζει έχει μείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, κάνοντας αναφορά στη «βιαστική πρωινή συνέντευξη “damage control” στη φιλόξενη, για τον ίδιο, συχνότητα του ΣΚΑΪ», όπου, όπως υποστηρίζει, «ο πρωθυπουργός σχεδόν υπερασπίστηκε την επιλογή Δένδια να απουσιάσει και να διαφοροποιηθεί μεγαλοπρεπώς».

«Δεν κατάφερε όμως να διασκεδάσει τις εξαιρετικά αλγεινές εντυπώσεις από την ανοίκεια επίθεση στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Οι μέρες του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας είναι μετρημένες», τονίζει η Νέα Αριστερά, προσθέτοντας πως «το ζητούμενο είναι να φύγουν πριν κάνουν μεγαλύτερο κακό».

«Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη», καταλήγει.

