Δίκη για τις υποκλοπές: Κατέθεσε η Όλγα Γεροβασίλη

Για άμεση παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας έκανε λόγο στην κατάθεσή της στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανέφερε ότι οι παρακολουθήσεις μέσω της ΕΥΠ και του Predator συνδέονται μεταξύ τους.

«Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ. Αυτά φάνηκαν από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση. Τώρα ποιος ο λόγος συνεργασίας των συστημάτων; Διασφάλιση της πληροφορίας που μπορεί να πάρει κάποιος από το κάθε σύστημα. Ούτε ξέρω ποιος έκανε τη χρήση των πληροφοριών, αλλά, αν όντως χρησιμοποιήθηκαν, υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας».

Όπως είπε, η ίδια ενημερώθηκε από δημοσιεύματα για ενδεχόμενη παρακολούθησή της, ωστόσο «το κινητό μου δεν ελέγχθηκε ποτέ, ούτε μου ζητηθηκε όταν κατέθεσα έγκληση κατά αγνώστων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Οι διάλογοι

Η κ. Γεροβασίλη ανέφερε ότι όταν ήταν στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από το 2017 έως το 2019, δεν είχε υποπέσει κάτι στην αντίληψή της.

Εισαγγελέας: Απο τη γνώση σας ως πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν ήθελε η ΕΥΠ να προμηθευτεί ένα νέο λογισμικό, θα ήταν γνωστά όλα ή υπάρχει κάποιο μυστικό κονδύλι, ας πούμε;

Μάρτυρας: Η αγορά μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία του απορρήτου, αλλά ο υπουργός θα έχει γνώση.

Πρόεδρος: Γνωρίζετε κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Προσωπικά όχι. Από το υπουργείο γνωρίζω ότι ο Γ. Λαυράνος ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Krikel, η οποία συνδέεται με την Ελληνική Αστυνομία από το 2014. Τότε υπεγράφη απόρρητη σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία συστημάτων λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας. Κατά την υπουργία μου, δεν πλήρωσα την εταιρεία, γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα. Την αναζήτησα για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαφή μου με την εταιρεία και ζήτησα αρμοδίως την ανεύρεση και αγορά άλλου συστήματος. Στη συνέχεια αποχώρησα από τη θέση.

naftemporiki.gr

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: Κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης