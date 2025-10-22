Logo Image

Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη – Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Εμπόδια στην είσοδο συγγενών των Τεμπών» στην αίθουσα της Ολομέλειας

Πολιτική

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Eάν δεν αφαιρούσαν τις κονκάρδες που γράφουν "Μέχρι Τέλους - 57- Δικαιοσύνη ή έχουν φωτογραφίες θυμάτων»

Εμποδίζει η αστυνομική φρουρά της Βουλής, σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, συγγενείς και μέλη της Ομάδας Περιφρούρησης των γραμμένων ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα, να παρακολουθήσουν από τα θεωρεία τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τον Άγνωστο Στρατιώτη,,

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «η αστυνομική φρουρά στην είσοδο της Βουλής δεν επιτρέπει σε συγγενείς και μέλη της Ομάδας Περιφρούρησης του χειροποίητου μνημείου με τα γραμμένα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο Σύνταγμα να εισέλθουν στα θεωρεία εάν δεν αφαιρούσαν τις κονκάρδες που γράφουν “Μέχρι Τέλους – 57- Δικαιοσύνη” ή εάν δεν καλύψουν τις μπλούζες με το σύνθημα “Μέχρι Τέλους…” ή έχουν φωτογραφίες θυμάτων».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αυτό «είναι ένα ακόμα δείγμα αυταρχικοποίησης ακόμα και μέσα στην Βουλή» ισχυριζόμενη ότι είναι «ντροπιαστικό να υπάρχει τέτοια τρομοκράτηση. Οι αστυνομικοί να τους λένε ότι στα θεωρεία δεν θα βγάλετε τσιμουδιά, δεν πρέπει να μιλήσετε, δεν θα εκφραστείτε. Να τους ελέγχουν τι έχουν μέσα στην τσάντα τους. Να ρωτάνε γιατί έχουν πανό μέσα στην τσάντα τους». Αυτά είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «δεν γίνονται σε καμία άλλη χώρα» και σε «καμία δημοκρατική χώρα δεν εφαρμόζονται τέτοιοι κανόνες απώθηση της κοινωνίας και της Δημοκρατίας».

