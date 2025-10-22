Logo Image

Β. Κόκκαλης: Στη φάκα των ελεγκτικών αρχών ο γαλάζιος «Φραπές»

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τι αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο γαλάζιος ‘Φραπές’ πιάνεται στη φάκα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών» αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, αναφερόμενος εμμέσως στον παραγωγό που βρίσκεται στο στόχαστρο ελέγχου της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σε δήλωσή του ο κ. Κόκκαλης αναφέρει: «Ενώ μέχρι τώρα “πηγές”, “κύκλοι” και “τετράγωνα” της Νέας Δημοκρατίας διαρρέουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει καμία σχέση με την κυβερνητική παράταξη, ο γαλάζιος “Φραπές” πιάνεται στη φάκα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Εμείς λέμε: Όλα στο φως για τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους».

