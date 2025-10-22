Δίκη για Predator – Ν. Ανδρουλάκης: «Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους»

«Κάποιοι, λείπουν. Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα του Predator, αλλά επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους. Έχουν χρέος να απολογηθούν στον ελληνικό λαό», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του, σήμερα, στη δίκη για το Predator

Όπως σημείωσε o κ. Ανδρουλάκης, «η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί -όπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος-, εύρυθμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ ξανά να λειτουργήσουν παρακρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα πλήξουν το κύρος των θεσμών και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ στέλνει ένα μήνυμα: θα πάμε αυτήν την υπόθεση μέχρι το τέλος. Μέχρι να πληρώσουν εκείνοι που έπαιξαν αυτό το παρασκηνιακό, βρώμικο και επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος της χώρας και της ποιότητας της Δημοκρατίας της».