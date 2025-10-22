Logo Image

Δίκη για Predator – Ν. Ανδρουλάκης: «Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους»

Δίκη για Predator – Ν. Ανδρουλάκης: «Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους»

«Θα πάμε αυτήν την υπόθεση μέχρι το τέλος» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

«Κάποιοι, λείπουν. Κάποιοι που ήταν επίσης θύματα του Predator, αλλά επέλεξαν σήμερα να κάτσουν στα σπίτια τους. Έχουν χρέος να απολογηθούν στον ελληνικό λαό», τόνισε  ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του, σήμερα, στη δίκη για το Predator

Όπως σημείωσε o κ. Ανδρουλάκης, «η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί -όπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος-, εύρυθμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ ξανά να λειτουργήσουν παρακρατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα πλήξουν το κύρος των θεσμών και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ στέλνει ένα μήνυμα: θα πάμε αυτήν την υπόθεση μέχρι το τέλος. Μέχρι να πληρώσουν εκείνοι που έπαιξαν αυτό το παρασκηνιακό, βρώμικο και επικίνδυνο παιχνίδι εις βάρος της χώρας και της ποιότητας της Δημοκρατίας της».

