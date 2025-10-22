Κ. Τσιάρας: Δεν θα προχωρήσουμε σε lockdown για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Απέκλεισε την επιβολή lockdown ως μέσο καταπολέμησης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης , Κώστας Τσιάρας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου, ο κ. Τσιάρας, σημείωσε, σχετικά ερωτηθείς, ότι σε αντιδιαστολή με τον ιό της πανώλης που είχε παρατηρηθεί στα αιγοπρόβατα, ο «χρόνος ζωής του ιού της ευλογιάς είναι 6 μήνες».

«Το να βρεθούμε λοιπόν αντιμέτωποι με ένα lockdown, δεν είναι καθόλου εύκολο και θα έχει συνέπειες. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε παρά να εφαρμόσουμε με απόλυτο τρόπο ό,τι προβλέπεται από την οδηγία. Στόχος μας είναι να μην καταστεί ενδημική η ώρα για την ευλογιά».

«Είναι ζωτικής σημασίας να πάρουμε όποιο μέτρο χρειάζεται για να κρατήσουμε ζωντανή την κτηνοτροφιική παραγωγή. Αλλά δεν θα κάνουμε lockdown», κατέληξε ο υπουργός.