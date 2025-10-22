Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Π. Σατολιάς: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του Οργανισμού, ψευτοαγρότες και απατεώνες

Σκάνδαλο χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΑΓΕ), Παύλος Σατολιάς, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

«Είναι σκάνδαλο; Ναι, για εμένα είναι σκάνδαλο. Γιατί έχουμε συμμετοχή αξιωματούχων -ακούγονται και στις επισυνδέσεις- στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ορισμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, που είχαν στήσει φάμπρικα στο να μοιράζουν ενισχύσεις και βοσκοτόπια, ψευτοαγρότες και απατεώνες, που λεηλάτησαν όλα αυτά τα χρόνια τα κρατικά κονδύλια, τον κόπο του Έλληνα αγρότη, για πρώτη φορά συντεταγμένα, όχι μεμονωμένα, και μετέφεραν χρήματα από την πραγματική οικονομία, από τον αγρότη του στάβλου και του χωραφιού, σε κάποιους επιτήδειους», σημείωσε.

Αναφερόμενος σε προηγούμενες καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή, είπε ότι «παρελαύνουν από δω στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αυτοαποκαλούνται και “βαρύ πυροβολικό” και κάνουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Αυτοί δεν αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος, είναι το πρόβλημα το ίδιο. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, όσο αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και παραδέχονται, μετά την απώλεια των ενισχύσεων, μετά από μία ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει φέρει την υπόθεση εδώ, ότι εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Ή είναι πολύ αφελείς ή είναι πολύ έξυπνοι. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο».

Για το θέμα της «τεχνικής λύσης», ο κ. Σατολιάς τόνισε ότι «εάν ο υπουργός δεν την υπέγραφε, δεν θα πληρωνόμασταν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα είναι το πώς κατανέμεται. Εξήρε, δε, την απόφαση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Γεωργαντά, για σταμάτημα της κατάστασης που υπήρχε με τα «βοσκοτόπια χωρίς ζώα». Έφερε, επίσης, το παράδειγμα δύο αδερφών που δήλωναν ιδιοκτήτες γης από 50% στο Γαϊδουρονήσι, και νοίκιαζαν ο ένας στον άλλον το υπόλοιπο 50%, και «πάει η κ. Τυχεροπούλου και λέει “δεν μπορεί να μοιράζει το νησί ο ένας στον άλλον” [. . .] και τη βγάζουν εκτός ελέγχου, επειδή λέει δεν είχες σωστή εντολή ελέγχου».

Ανέβηκαν οι τόνοι

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης έθεσε σειρά ερωτημάτων για τις σχέσεις του κ. Σατολιά με το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη. «Είστε μέλος σε κάποιο κόμμα;» ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Σατολιά να απαντά αρνητικά. Επανερχόμενος ο κ. Λαζαρίδης για το εάν ο μάρτυρας είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, και υπενθυμίζοντας ότι έχει ορκιστεί, ο κ. Σατολιάς είπε ότι ψήφισε ως φίλος του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές, προσθέτοντας πως εκεί ήταν και Νεοδημοκράτες που ψήφισαν. Σε επόμενες ερωτήσεις εάν είναι συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη, εάν τον συμβουλεύει και εάν έχει συναντηθεί μαζί του σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ο κ. Σατολιάς απάντησε ότι τον έχει συναντήσει στη Βουλή με άλλους παραγωγικούς φορείς. Αντέτεινε ότι έχει συναντήσει και τον πρωθυπουργό, ίσως περισσότερες φορές από ό,τι τον κ. Ανδρουλάκη. Ερωτηθείς από τον κ. Λαζαρίδη εάν είχε μιλήσει ποτέ στο παρελθόν για «σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως μιλούσε για «κακή λειτουργία» του Οργανισμού.

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν ο ίδιος παίρνει επιδοτήσεις και εάν αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη θέση του αναπληρωτή συμβούλου που είχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σατολιάς απάντησε ότι λαμβάνει επιδοτήσεις, και ότι στο ΔΣ του Οργανισμού εκπροσωπούσε την ΕΘΑΓΕ. «Παίρνω ενίσχυση 16.000 ευρώ. Εάν έμπαινα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την άλλη χρονιά έπαιρνα 50.000 ευρώ, υπήρχε θέμα», σημείωσε ο κ. Σατολιάς. Ερωτηθείς από τον κ. Λαζαρίδη εάν και ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, που επίσης λαμβάνει επιδότηση, έχει ασυμβίβαστο, είπε ότι «για μένα ο κ. Καϊμακάμης δεν έχει ασυμβίβαστο».

Στην ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Σατολιάς απάντησε ότι «η δική μας θέση ήταν η διασύνδεση του Οργανισμού με την Αρχή: Όλοι οι παραγωγικοί αγρότες έχουν τακτικώς δελτία αποστολής του προϊόντος, εξόδων, εφοδίων πετρελαίου, λιπασμάτων κ.λπ. Αυτά ανεβαίνουν από το my data σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ. Από αυτά τα στοιχεία μπορεί να ξεχωρίσει ποιοι είναι οι παραγωγικοί αγρότες. Αυτός δεν είναι ο στόχος; Αυτοί να πληρωθούν και να ελέγξουν τους υπόλοιπους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

