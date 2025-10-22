Υποκλοπές: Κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με την κατάθεση του Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών, με κατηγορούμενους τέσσερις εκπροσώπους εταιρειών που φέρονται να σχετίζονται με το κακόβουλο λογισμικό pretador, για παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ περιέγραψε πώς έγινε απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου από το λογισμικό Predator, την οποία συνέδεσε με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

«Μέχρι την παραίτηση Δημητριάδη, δεν ήξερα σίγουρα περί τίνος πρόκειται, τις πρώτες μέρες δεν είχα εικόνα. Όταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή, κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποδεικνύει ότι η παρακολούθησή μου σχετιζόταν με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Έγιναν τρεις απόπειρες με το predator, όταν γίνονται τρεις απόπειρες και το θύμα δεν τσιμπάει, ενεργοποιείται η ΕΥΠ», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα. Παράκεντρο καλά οργανωμένο με ελληνικές πλάτες. Έχουμε φτάσει να αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη και να μην τα εφαρμόζει η Κυβέρνηση».

«Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός και μάθαινα ότι άκουγαν τους αρχηγούς των Ενόπλων δυνάμεων δεν θα είχα αγωνία ποιος το έκανε; Δεν θα προσπαθούσα να μάθω; Όταν πήγα στη δικαιοσύνη ξεκίνησαν αθλιότητες από όλους τους κύριους της Νέας Δημοκρατίας! Με ψέματα, με υπονοούμενα περί εκβιαστών, αλλά εμείς είμαστε εδώ! Δεν κρυβόμαστε!» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.