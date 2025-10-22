Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες εντάσεις με φόντο το αίτημα Ν.Δ. για τεχνικούς ελέγχους από την ΑΑΔΕ

Αίτημα για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου, είτε από εξειδικευμένο φορέα είτε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο, όπως υποστηρίχθηκε, «να υπάρξει σαφής και αντικειμενική εικόνα για το πώς τα συστήματα αυτά σχεδιάστηκαν, λειτούργησαν και ελέγχονταν διαχρονικά από το 2009 μέχρι σήμερα και αν υπήρχε συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο», κατέθεσε η Ν.Δ. στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταθέτοντας το αίτημα, ο εισηγητής της Ν.Δ. Ευάγγελος Λιάκος ανέφερε ότι «η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει να απευθύνει η Εξεταστική Επιτροπή επίσημο αίτημα προς την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργήσει τεχνικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων και να ενημερώσει για τα αποτελέσματά της».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Την έντονη διαφωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η πρόταση της Ν.Δ. για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου από την ΑΑΔΕ, που τόνισαν ότι «δεν μπορεί ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της «στην ανάθεση της αποστολής αυτής στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει απωλέσει κάθε ίχνος αντικειμενικότητας και της απαιτούμενης ουδετερότητας για να επιτελέσει το έργο της». Παράλληλα διευκρίνισε ότι το κόμμα της «συμφωνεί στην αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων, όμως θα πρέπει να διενεργηθεί από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο». «Διαφωνούμε κάθετα, δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο αντικειμενικότητας και πρόκειται περί μεθόδευσης εάν η πλειοψηφία επιμείνει σε αυτό», ανέφερε η κ. Αποστολάκη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας πως «είναι ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία προσπαθεί να περιορίσει το πεδίο ερευνών». «Συμφωνούμε υπό την αίρεση ότι η πραγματογνωμοσύνη θα γίνει από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο και όχι από την ΑΑΔΕ στην οποία από το νόμο δεν μπορεί να της ανατεθεί. Ο Οργανισμός ελέγχεται. Δεν μπορεί να αναφερθούμε σε αυτόν τον οποίον ελέγχουμε να διενεργήσει κα την πραγματογνωμοσύνη», πρόσθεσε ο κ. Κόκκαλης.

«Ελεγκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί αυτό μας σερβίρει εδώ η κυβερνητική πλειοψηφία», επεσήμανε η εισηγήτρια του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στην διενέργεια πραγματογνωμοσύνης αλλά από ανεξάρτητο φορέα.

Αμφιβολίες «κατά πόσον η ΑΑΔΕ είναι ένας αντικειμενικός φορέας για να μπορέσει να δώσει μία αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων» εξέφρασε και ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

«Είναι φανερό ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνολικά, δεν τους απασχολεί τίποτα περισσότερο εκτός από το σόου το οποίο επιχειρούν να κάνουν καθημερινά», αντέδρασε ο εισηγητής της Ν.Δ., Μακάριος Λαζαρίδης. Ταυτόχρονα απέρριψε τις αιτιάσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, περί μη αξιοπιστίας και ουδετερότητας της ΑΑΔΕ σημειώνοντας ότι «προφανώς είναι στη γραμμή του Παύλου Πολάκη που έχει ζητήσει την κατάργηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

«Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τεκμηριώσει την έλλειψη εμπιστοσύνης για την ΑΑΔΕ κατά την εξέταση του διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο. Για εκείνους που ταυτίζονται με τους ανεξάρτητους της Χρυσής Αυγής, ας ηρεμήσουν. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και χωρίς την συναίνεση της αντιπολίτευσης ανέλαβε η ΑΑΔΕ τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολίασε η κ. Αποστολάκη.

Πηγές Ν.Δ.: Υποκριτική συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ

Πηγές της Ν.Δ. ανέφεραν ότι το κυβερνών κόμμα κατέθεσε πρόταση για τεχνικό και νομικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 μέχρι και σήμερα κατέθεσαν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν οι πηγές της Ν.Δ., «σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κρίνεται αναγκαίο να διεξαχθεί ολοκληρωμένος έλεγχος (audit) των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 έως σήμερα, με σκοπό να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η συμμόρφωση της λειτουργίας τους με το ισχύον εκάστοτε νομικό πλαίσιο. Σκοπός του ελέγχου είναι να καταστεί σαφές στην Επιτροπή πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πληροφοριακά συστήματα, ποιοι και πως τα συντηρούσαν, ποια ήταν η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου τους, καθώς και αν υπήρχε συνεχής συμμόρφωση με το εκάστοτε θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι «τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποδέχθηκαν με θέρμη την συγκεκριμένη πρόταση βάζοντας αιτιάσεις για την ΑΑΔΕ. Ειδικά, η στάση της κυρίας Αποστολάκη προκαλεί σοβαρά ερωτήματα καθώς αρνήθηκε το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας που διατυπώθηκε από τον βουλευτή Ευάγγελο Λιάκο, να διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ ώστε να φωτιστούν σε βάθος όλες οι τεχνικές και οργανωτικές πτυχές αυτής της λειτουργίας. “Με έκπληξη ακούσαμε την κυρία Αποστολάκη να αντιδρά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας με το απίστευτο επιχείρημα ότι η ΑΑΔΕ έχει χάσει την αξιοπιστία της και την απαιτούμενη ουδετερότητά της”, ανέφερε ο εισηγητής του Κόμματος, κ. Μακάριος Λαζαρίδης. Η στάση αυτή καταδεικνύει την υποκριτική συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ για α λα καρτ εργαλειοποίηση των Ανεξάρτητων Αρχών».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να γίνει ελεγκτής

«Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να γίνει ελεγκτής», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας «πρωτοφανές το αίτημα της Ν.Δ. στην Εξεταστική Επιτροπή για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την ΑΑΔΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που ήδη βρίσκονται υπό τη δική της αρμοδιότητα».

«Με απλά λόγια, η Ν.Δ. ζήτησε ο ελεγχόμενος να γίνει ελεγκτής. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είχε ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να λειτουργεί πλέον ως ξεχωριστή υποδιεύθυνση εντός της Αρχής. Επομένως, η ΑΑΔΕ έχει σήμερα την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν τη διαδικασία των αγροτικών πληρωμών», τόνισαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν: «Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν η ίδια υπηρεσία που έχει αναλάβει την εκτέλεση των διαδικασιών να κληθεί να ελέγξει τον εαυτό της. Σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιτάχθηκε στο αίτημα».

Παράλληλα, σχολιάζοντας την κατάθεση στην Εξεταστική του Παύλου Σατολιά, προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, έκαναν λόγο για «σοβαρές αποκαλύψεις σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σχέση του με τον ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο». Όπως είπαν, «ο κ. Σατολιάς ανέφερε ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που αγγίζει μάλιστα ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, φέρονται να έχουν εμπλακεί σε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος».

«Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς ιδιωτικά συμφέροντα υπερκάλυψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διατηρώντας στα αρχεία τους στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών, τα οποία έπρεπε να βρίσκονται αποκλειστικά στο ελληνικό Δημόσιο. Επισήμανε ότι η λεγόμενη “τεχνική λύση” για την κατανομή βοσκοτοπίων αφορούσε 80.000 κτηνοτρόφους, ήταν μεταβατική και αναγκαία για να μη χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ κατήγγειλε πως τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το 2014 για τη δημιουργία διαχειριστικών συστημάτων δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ σωστά. Ο κ. Σατολιάς αποκάλυψε ακόμη ότι “μόνο ένα ενοικιαστήριο αρκούσε” για να δηλωθεί βοσκότοπος, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο, “ακόμα και για την Ακρόπολη”», σημείωσαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν: «Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, απαντώντας στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι ο τεχνικός σύμβουλος είχε αποκτήσει απόλυτη ισχύ επί του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Το κάρο ξεπέρασε το άλογο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να έχει τη δύναμη, αλλά την είχε η ιδιωτική εταιρία”. Ανέφερε επίσης ότι “στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπουργείων επικρατούσε η εικόνα πως πλήρωνε ο Γαργαλάκος και ο τεχνικός σύμβουλος, όχι το Δημόσιο”, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο εξάρτησης και ανοχής εντός του Οργανισμού. Επιπλέον, τόνισε πως εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιστέκονταν στην ανεξαρτητοποίηση του Οργανισμού δημιουργώντας τεράστια ζητήματα, ενώ η εντολή Αυγενάκη να μη συνεχιστεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr ήταν καθαρά πολιτική απόφαση».

«Ο κ. Σατολιάς υπογράμμισε ότι, αν το κράτος είχε δημιουργήσει δικό του διαχειριστικό σύστημα, δεν θα υπήρχε το σημερινό σκάνδαλο. Η ΕΘΕΑΣ, ήδη από το 2018, είχε αποστείλει σειρά επιστολών και στοιχείων για τα προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάχρηση του συστήματος των βοσκοτοπίων. Παρά ταύτα, οι αρμόδιοι υπουργοί αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, επιτρέποντας να χαθούν χρήματα που στηρίζουν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Τέλος, ο κ. Σατολιάς τόνισε ότι η Διοίκηση του κ. Σαλάτα πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε καμία γνώση του κλάδου, “τα έκανε μούσκεμα” είπε χαρακτηριστικά», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβαιώθηκε ότι γνώριζαν οι υπουργοί της Ν.Δ.

«Η κατάθεση του προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην Εξεταστική Επιτροπή, αναδεικνύει το μέγεθος του σκανδάλου και τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υποστήριξαν, «η ομολογία του Παύλου Σατολιά, προέδρου της ΕΘΕΑΣ, ότι ιδιώτες είχαν αποκτήσει “απόλυτη ισχύ” επί του Οργανισμού και “έκαναν κουμάντο” στα δημόσια ταμεία, συνιστά κόλαφο για την κυβέρνηση».

«Παρότι η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής επιχειρεί να περιορίσει τις έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίπεδο των τεχνικών συμβούλων, είναι αδύνατον να πειστεί κανείς ότι η “γαλάζια” πολιτική ηγεσία αγνοούσε την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου κατά την περίοδο 2019 έως 2022. Τότε που σημαντικός αριθμός ατόμων παρουσιάστηκε ψευδώς ως νέοι αγρότες, ιδιοκτήτες ή κυρίως ενοικιαστές μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Ή όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, τότε που έλαβε χώρα το σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ψευτοαγρότες και απατεώνες που λεηλάτησαν τον κόπο του αγρότη για πρώτη φορά συντεταγμένα», σημείωσαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα χαρακτήρισαν «ιδιαίτερα σοβαρή την αποκάλυψη ότι η απόφαση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, να μπλοκάρει τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr ήταν καθαρά πολιτική επιλογή, που άνοιξε τον δρόμο στη διαφθορά και την αδιαφάνεια».

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι «ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η επιβεβαίωση του γεγονότος, μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλη Κόκκαλη, ότι ο κ. Βάρρας, παρότι διατεινόταν ότι μετά τη μετάβασή του στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ενημερωνόταν περί των τεκταινομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εν τέλει ήταν απόλυτα ενήμερος. Και κατ’ επέκταση, βέβαια, και οι πολιτικοί του προϊστάμενοι».

«Την ίδια ώρα, η “γαλάζια” πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, ζητώντας τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την ΑΑΔΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Ζητάει, δηλαδή, από την ΑΑΔΕ να γίνει και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δεδομένου ότι τα πληροφοριακά συστήματα έχουν περάσει στη δική της αρμοδιότητα. Αίτημα πέραν πάσης λογικής, αλλά τίποτα δεν μας εκπλήσσει πια στην απέλπιδα προσπάθεια της ΝΔ να πετάξει τη μπάλα στη εξέδρα», επεσήμαναν και συμπλήρωσαν:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους πραγματικούς ενόχους για τη λεηλασία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επαναλαμβάνει ότι τα χρήματα των αγροτών δεν είναι λάφυρο των μηχανισμών που συντεταγμένα έστησε η ΝΔ. Μηχανισμοί στους οποίους αρκεί “μόνο ένα ενοικιαστήριο” για να δηλώσουν βοσκότοπο, “ακόμα και για την Ακρόπολη”, κατά την ανατριχιαστική αναφορά του μάρτυρα».

«Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ζητήσει να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν τόσο το ζωικό κεφάλαιο όσο και την παραγωγή γάλακτος από το 2015 μέχρι σήμερα, ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. “Όλα στο φως, όλα προς όφελος των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων”, τόνισε χθες (21/10/25) ο Β. Κόκκαλης, επισημαίνοντας πως η διαφάνεια είναι απαραίτητη για να προστατευθούν οι επαγγελματίες του κλάδου που λειτουργούν νόμιμα και πλήττονται από φαινόμενα αδιαφάνειας ή καταχρήσεων». κατέληξαν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

