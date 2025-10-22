ΣΥΡΙΖΑ κατά Κ. Μητσοτάκη: Μια ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τη ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τις αποστάσεις του Νίκου Δένδια από την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Μια ολόκληρη ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε» ανέφερε η Κουμουνδούρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης εξαπέλυσε χθες πυρά κατά του πρωθυπουργού με αιχμή την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή και την τοποθέτησή του για το ζήτημα. «Ο κ.Δένδιας με γραπτή δήλωσή του διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τον κ.Μητσοτάκη και στο ύφος και στη φρασεολογία και στο περιεχόμενο αναφορικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η χώρα δεν χρειάζεται και δεν αντέχει μικροπολιτικά παιχνίδια από τον κ.Μητσοτάκη. Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί το συντομότερο δυνατό από τον κ.Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Τα εσωτερικά ζητήματα της Ν.Δ. ο κ.Μητσοτάκης τα κάνει πολιτικά προβλήματα της χώρας, απαράδεκτο, αδιανόητο και ανεπίτρεπτο» ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης