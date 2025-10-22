Κ. Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Είχα επικοινωνήσει με τον Ν. Δένδια – Δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας» ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 100.3.

Σημείωσε ακόμη πως και οι άλλοι έξι υπουργοί που συνυπογράφουν την τροπολογία δεν παρέστησαν χθες. «Δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση» είπε μεταξύ άλλων.

Όπως είπε, αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον «είναι να δούμε αν μπορούμε να δούμε το μνημείο με μια φρέσκια ματιά διότι πράγματι ποιο είναι το πρόβλημα στο μνημείο αυτό; Ότι ουσιαστικά δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια πού αρχίζει το μνημείο και πού τελειώνει -θα έλεγα- ο δημόσιος χώρος της πλατείας. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε μία λύση για αυτό που να προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια την έναρξη του μνημείου και το τέλος της πλατείας». Επεσήμανε δε ότι αυτή είναι μία ιδέα που σκοπεύει να τη συζητήσει με τον υπουργό και ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προτείνει λύσεις για το πώς μπορεί να αναδειχθεί και να προστατευθεί το μνημείο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αυτό το οποίο αναμένει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι να έρθει σύντομα με μία πρόταση ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναδειχθεί το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Παράλληλα υπεραμύνθηκε της τροπολογίας τονίζοντας πως «πρέπει να σταθούμε στο αυτονόητο της διάταξης, την ανάγκη της προστασίας ενός χώρου εθνικής μνήμης». «Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Αντίστοιχα μνημεία υπάρχουν παντού που προστατεύονται και τα σέβεται η ίδια η κοινωνία χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ δυστυχώς στα πλαίσια της ελληνικής ιδιαιτερότητας αυτό δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και αναγκαζόμαστε να φέρουμε μία ρύθμιση η οποία κατά την άποψή μου εμπεδώνει απλά την κανονικότητα» παρατήρησε.

Πρόσθεσε ότι είναι το προφανές ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού. «Έναν τέτοιο χώρο έχουμε στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δεύτερο. Ενώ ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει και να διαμαρτύρεται με όποιον τρόπο επιθυμεί στα πλαίσια του νόμου οπουδήποτε αλλού. Περνώντας από το Σύνταγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα κι αυτός ήταν και ο σκοπός αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας και τόνισε ότι θεωρεί πως σε αυτό συμφωνεί και η σιωπηρή πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών» είπε.

«Προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί να μονοπωλεί το μνημείο αυτό μόνο η διαμαρτυρία για το δυστύχημα των Τεμπών Kαι γιατί δεν θα δίναμε τη δυνατότητα στους νεκρούς από τη Μάνδρα, το Μάτι ή όποια άλλη τραγωδία να κάνουν το ίδιο». «Πού σταματάει τελικά αυτό; Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού η οποία μάλιστα δεν ξεκίνησε από τους γονείς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκίνησαν από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι εργαλειοποίησαν γονείς για να πετύχουν μία γενικότερη κατάσταση αναταραχής» πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι το ζήτημα αυτό εγείρει και ορισμένα ευρύτερα ιδεολογικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πολιτικοί χώροι και «αναφέρομαι συγκεκριμένα στον χώρο της Αριστεράς, οικειοποιήθηκαν στο παρελθόν τον δημόσιο χώρο θεωρώντας ότι ο νόμος ο δικός τους είχε κάποιου είδους ιδεολογική υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους». «Το ίδιο φαινόμενο το είδαμε κατά κόρον και στις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό», τόνισε.

«Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός γονιού – Η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε»

Επανέλαβε μετά από σχετική ερώτηση ότι η κυβέρνηση δεν στρέφεται εναντίον κανενός γονιού, αντίθετα συμπάσχει και η Δικαιοσύνη έδωσε λύση στο πρόβλημα με τις εκταφές για να καλυφθούν και οι τελευταίες ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό οποιουδήποτε απελπισμένου γονιού.

«Δεν απαντήσαμε με τρόπο πιο απόλυτο σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία δημιουργήθηκε με έναν σκοπό μόνο: να κατηγορηθεί η κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά ότι δήθεν συγκάλυψα κάτι. Όταν όμως απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο, προφανώς η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Και μένουμε τώρα στον πυρήνα της υπόθεσης που δεν είναι άλλος από την έναρξη και την ολοκλήρωση της δίκης. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε 36 κατηγορούμενους και θα δικαιωθεί και η μνήμη των νεκρών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν θα πάμε να σβήσουμε τα ονόματα»

Σε ό,τι αφορά τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που είναι γραμμένα μπροστά από το μνημείο ο πρωθυπουργός απάντησε: «Εμείς είπαμε από την αρχή ότι σκοπός μας δεν είναι να πάμε να προκαλέσουμε ούτε να σβήσουμε αυτή τη στιγμή τα ονόματα. Από ‘δω και στο εξής όμως κανείς δεν θα μπορεί να πάει να ξαναγράψει ονόματα στο μνημείο ή θα μπορεί να πάει να καταλάβει τον χώρο, χάριν οποιουδήποτε δικαιολογημένου αιτήματος. Τραβάμε λοιπόν μια γραμμή με το τι έγινε στο παρελθόν».

«Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη. Γιατί δεν πηγαίνει κανείς εκεί;»

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κ. Χρυσοχοΐδη αλλά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και ερωτηθείς αν πρέπει να φτιαχτεί ένα μνημείο με τα ονόματα σε κάποιο άλλο σημείο, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «υπάρχει μνημείο. Να δώσω κι ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα λιτό μνημείο για τους νεκρούς της Marfin. Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά το έχει σπάσει πολλές φορές. Το ξαναφτιάχνουμε, η κυβέρνηση κι ο δήμος, ως οφείλουμε. Υπάρχει μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Τεχνόπολη. Γιατί δεν πηγαίνει κανείς εκεί; Διότι ο σκοπός όλης της προσπάθειας δεν ήταν η ανάδειξη της τραγωδίας των Τεμπών αυτοτελώς. Είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθήκης πολιτικής αναταραχής. Γι’ αυτό και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Εάν ο δήμος της Αθήνας θέλει να φτιάξει ένα μνημείο κάπου αλλού έχει τη δυνατότητα να το κάνει και φαντάζομαι ότι θα είχε και ευρύτερη στήριξη. Αυτό που λέμε είναι “όχι εκεί”. Οπουδήποτε αλλού αλλά όχι εκεί γιατί αυτός ο χώρος έχει μία ιερότητα».

Πρόσθεσε ότι όταν μπορείς να διαμαρτυρηθείς παντού αλλά όχι σ’ έναν συγκεκριμένο χώρο κι εσύ πας όχι στην Πλατεία Συντάγματος αλλά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το κάνεις για κάποιον άλλο λόγο. «Στην πατρίδα μας κανείς δεν περιστέλλει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Θέλω να θυμίσω ότι εδώ και κάποια χρόνια έχουμε ψηφίσει -κι εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό- έναν νόμο για τις πορείες» ανέφερε και εξήγησε ότι πολλές πορείες, όχι όλες σέβονται αυτόν τον νόμο και αυτό ήταν μία κατάκτηση.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι υποχρέωσή του είναι, «όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο θέμα, να επιλέγεται μία λύση που να συνθέτει και όχι να διχάζει. Να αντιμετωπίζει τον πυρήνα του προβλήματος χωρίς να προκαλεί περιττές εντάσεις».

«Πού ήταν ο κ. Βελόπουλος χθες;»

Ο πρωθυπουργός επέκρινε τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης επισημαίνοντας ότι από την αριστερά δεν περίμενε κάτι διαφορετικό αλλά τον εξέπληξε η δεξιά και η ακροδεξιά και η απουσία του κ. Βελόπουλου χθες. «Πού ήταν ο κ. Βελόπουλος χθες; Ο πατριώτης, ο υπερασπιστής των εθνικών συμβόλων, ο τιμητής του στρατεύματος; Απείχε από τη Βουλή χθες διότι πολύ απλά πώς θα υπερασπιζόταν ταυτόχρονα την ανάγκη προστασίας των εθνικών συμβόλων με την επιθυμία του να συντηρεί ζωντανή τη θεωρία του ξυλολίου την οποία πρώτος εφηύρε και υπερασπίστηκε», είπε.

«Ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης»

Εξαπέλυσε όμως βέλη και κατά του ΠΑΣΟΚ: «Ξέρετε, με το ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε στην Πλατεία Συντάγματος στο “Μένουμε Ευρώπη” και τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μέσα από μία ομιλία κατ’ εμέ ακατανόητη, την οποία έκανε χθες ο κ. Ανδρουλάκης παίρνει αποστάσεις, λέγοντάς μας ότι ουσιαστικά η τροπολογία αυτή είναι περιττή προσπαθώντας να πατήσει σε δύο βάρκες, να μη συνταχθεί με το προφανές, καταλήγει να γίνεται ουρά της κ. Κωνσταντοπούλου».

«Όχι» σε πρόωρες εκλογές

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι σήμερα το ζητούμενο δεν είναι να μείνουμε Ευρώπη αλλά να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη παντού κι αυτή είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης. Τόνισε ότι θα αξιοποιήσει πλήρως τους 18 μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές για να επιταχυνθεί η εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και απάντησε ότι δεν τίθεται θέμα πρόωρων εκλογών.

Υπογράμμισε επίσης ότι στην πολιτική ποτέ δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Η πολιτική περνάει και μέσα από συγκρούσεις. «Δεν είναι εύκολο και για μένα να γνωρίζω ότι και προσωπικά αποτελώ το αλεξικέραυνο όλων όσοι θέλουν να διαφωνούν με την κυβέρνηση. Είναι όμως ο ρόλος και η ευθύνη την οποία έχω αναλάβει και δεν πρόκειται να κάνω πίσω» ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι αναγνωρίζει τα λάθη του και πάντα ακούει τους πολιτικούς του αντιπάλους προκειμένου να αναζητήσει δυνατότητες σύνθεσης.