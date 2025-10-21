Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη – Κυβερνητικές πηγές: Από τη στιγμή, που θα γίνει νόμος όσοι έχουν αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει

Στις «αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που βλέπουν αποστάσεις και κόντρες εντός της κυβέρνησης» κατά την σημερινή συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην Βουλή, απαντούν κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν:

«Έχουμε από τη μια τη ΝΔ που κατέβηκε στη Βουλή συγκροτημένα με 7 συναρμόδια υπουργεία (Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) να δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους συνυπογράφοντας την σχετική τροπολογία.

Και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδίδονται σε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας, όταν ο ΠΘ τοποθετήθηκε ενωτικά και επανέφερε την έννοια της ιερότητας και του σεβασμού στον χώρο.

Στην κυβέρνηση επισημαίνουμε την ουσία της τοποθέτησης του ΠΘ και τις απαντήσεις που έδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Και από τη στιγμή, που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους.

Αυτό που απασχολεί πραγματικά την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά, πάνω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;»