Βουλή: Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση, ενδοκυβερνητικές τριβές από τη διαφοροποίηση Δένδια 

Πολιτικά απομονωμένη από το σύνολο της αντιπολίτευσης από δεξιά και αριστερά της, εμφανίστηκε η κυβέρνηση στην συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ η τροπολογία ανέδειξε και το ρήγμα στο εσωτερικό της από την διαφοροποίηση του καθ΄ύλην αρμόδιου υπουργού Νίκου Δένδια.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους. Εάν σε κάτι συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν οι αλληλοκατηγορίες περί «πρόκλησης διχασμού και τοξικότητας» που η κυβέρνηση χρέωνε στην αντιπολίτευση και αντιστρόφως.

Η κυβέρνηση προέβαλε ότι υπερασπίζει την ιερότητα του Μνημείου και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «απόπειρα κοινωνικού διχασμού».

Η αντιπολίτευση επέστρεψε τη κατηφοριά υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η ρύθμιση «είναι τοξική, διχαστική, συνιστά επίδειξη αυταρχισμού και επιδιώκει μικροπολιτικά οφέλη». Τα κόμματα της κεντροαριστεράς καταλόγισαν στην κυβέρνηση ότι «πιέζεται από τα δεξιά της και επιχειρεί να κάνει άνοιγμα στο σχετικό ακροατήριο».

Ευρύτερη αντιπαράθεση

Η συζήτηση έδωσε αφορμή για ευρύτερη αντιπαράθεση, από το δυστύχημα των Τεμπών μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την διαφθορά. Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, δείχνοντας ότι ενώ επιχειρεί να προσεγγίσει ένα συντηρητικό κοινό με αυξημένη ευαισθησία για τους εθνικούς συμβολισμούς, την ίδια ώρα επιχειρεί να διεμβολίσει το ΠΑΣΟΚ στο δικό του κεντρώο ακροατήριο. Χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών του Κοινοβουλίου», ενώ επιφύλαξε σκληρούς χαρακτηρισμούς στον Κυριάκο Βελόπουλο και στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Επανέλαβε την ειρωνική αιχμή προς τον Σωκράτη Φάμελλο για την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ επιτέθηκε και στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι εγκατέλειψε την εθνική αντιπροσωπεία για να κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρωί της Τρίτης ο Αλέξης Τσίπρας είχε τοποθετηθεί για το ζήτημα του Μνημείου με μία σκληρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον οποίο χρέωσε ότι εκείνος δεν σέβεται την ιερότητα του Μνημείου και τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού με τους οποίους συνδέεται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάλι, παρέθεσε μία σειρά τροπολογιών που αρνήθηκε να υπερψηφίσει η ΝΔ ενώ αντεπιτέθηκε καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι “εργαλειοποίηση τον Βελόπουλο στην ρύθμιση για τις Ανεξάρτητες Αρχές” ενώ μαζί με τη ΝΔ ψηφίζουν πλέον οι πρώην Σπαρτιάτες και τα ορφανά της Χρυσής Αυγής.

Διαφοροποίηση Δένδια

Το θέμα όμως ανέδειξε και την ενδοκυβερνητική διαφωνία καθώς αποστάσεις από τους χειρισμούς του πρωθυπουργού πήρε ο αρμόδιος υπουργός Αμύνης. Ο Νίκος Δένδιας δεν παραβρέθηκε στην συζήτηση για να υπερασπιστεί την τροπολογία.

Αντίθετα έκανε μία γραπτή δήλωση με την οποία ταυτίστηκε με την παλαιότερη τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αναφέρει στη δήλωση του: «…Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Η απάντηση δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Βουλή ο οποίος σημείωσε ότι «η τροπολογία έχει και την υπογραφή και του Νίκου Δένδια». Φυσικά άρνηση του υπουργού θα σήμαινε αυτομάτως και κυβερνητική κρίση ή παραίτηση. Πρόκειται σαφώς για ένα ακόμη επεισόδιο στην εσωκομματική αντιπαράθεση μεταξύ του πρωθυπουργού και του πλέον δημοφιλούς υπουργού του που διάφορα σενάρια τον θέλουν διάδοχο του στην ηγεσία. Η διαφοροποίηση έβαλε φωτιά στα κομματικά παρασκήνια με τις κυβερνητικές πηγές να κάνουν διαρροές και τους βουλευτές να αναρωτιούνται για την επόμενη ημέρα.

«Το Μνημείο δεν είναι ταμπλό ανάρτησης»

Στην τοποθέτηση του ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την ρύθμιση για το Μνημείο και σημείωσε: «Ο χώρος του Μνημείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Είναι τόπος μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα. Ο χώρος βρισκόταν σε θολό τοπίο αρμοδιοτήτων. Τώρα περνά στη ευθύνη του υπουργείου Άμυνας καθώς εκεί θα έπρεπε να ανήκει. Θα είναι υπεύθυνο για την ανάδειξη και την φροντίδα. Για την προστασία θα μεριμνά η Αστυνομία».

Για την συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών σημείωσε: “Δεν είναι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ταμπλό ανάρτησης αιτημάτων, όσο σεβαστά και να είναι αυτά”. Για τους γονείς πρόσθεσε: “Κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη ούτε την οργή τους. Όμως ένα είδος ακτιβισμού σε ιερό και ιστορικό σημείο, δεν υπηρετεί τα αιτήματα τους”. Σημείωσε ακόμη ότι «στο εξής ακτιβισμοί, τσαντίρια, ταμπέλες, στο συγκεκριμένο χώρο δεν γίνονται αποδεκτοί».

Σε εξίσου υψηλούς τόνους απάντησαν στον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας τον για «αλαζονεία» , όπως και ο Σωκράτης Φάμελλος, οι οποίοι επιπλέον ανέδειξαν την διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια.

Οι πολιτικοί αρχηγοί στο σύνολό τους αντέτειναν στον πρωθυπουργό ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές και για την συντήρηση και για την προστασία του Μνημείου και δεν χρειαζόταν ειδικός νόμος που επιπλέον όπως είπαν είναι αντισυνταγματικός. Τον κατηγόρησαν για “υποκρισία” σημειώνοντας ότι εκτός από το ότι είχε υποκλιθεί στον χώρο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, στο παρελθόν τόσο ο ίδιος όσο και πολλοί βουλευτές της ΝΔ είχαν διαδηλώσει ακριβώς μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το ΚΚΕ επισήμανε ότι η διάταξη στρέφεται κατά των μελλοντικών λαϊκών κινητοποιήσεων, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου την χαρακτήρισε “επικίνδυνη εκτροπή”. Αλλά ακόμη και η ΝΙΚΗ σημείωσε ότι στον χώρο μπροστά στο Μνημείο είχαν γίνει στο παρελθόν διαδηλώσεις με εθνικό περιεχόμενο όπως για το Μακεδονικό.