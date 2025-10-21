Logo Image

ΙΣΑ: Καταγγέλλει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Standing Committee of European Doctors

 Την έντονη αγανάκτησή του εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για το γεγονός ότι ευρωπαϊκοί ιατρικοί φορείς συμπεριλαμβάνουν σε επίσημο ερωτηματολόγιο το ψευδοκράτος των κατεχομένων, παραλείποντας την αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο της FEMS (Federation Européenne des Médecins Salariés) που διακίνησε η UEMS (European Union of Medical Specialists).

«Αποτελεί προσβολή απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία και τον Ελληνισμό, ενώ αντιβαίνει ευθέως στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών-μελών της ΕΕ», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της CPME (Standing Committee of European Doctors), στέλνοντας σαφές μήνυμα θεσμικής ευθύνης και αξιοπρέπειας.

Ο ΙΣΑ ζητά από τα ευρωπαϊκά ιατρικά όργανα (UEMS, FEMS, CPME) τα εξής:

• Την άμεση αποκατάσταση του ερωτηματολογίου, με ρητή αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία.

• Τη διαγραφή κάθε αναφοράς στο ψευδοκράτος, το οποίο δεν αναγνωρίζεται διεθνώς.

• Την επίσημη δέσμευση των ευρωπαϊκών οργανισμών ιατρών ότι θα διασφαλίζεται στο εξής ο σεβασμός των διεθνώς αναγνωρισμένων κρατών και των ευρωπαϊκών αρχών.

Ο ΙΣΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την αδιάρρηκτη συνεργασία του ελληνικού και του κυπριακού ιατρικού κόσμου, που ενώνεται από κοινές αξίες, ιστορία και επιστημονική αλληλεγγύη, και θα παραμείνει θεματοφύλακας του κύρους και

