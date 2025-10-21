Οι αποστάσεις Δένδια και τα «καρφιά» για κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας φρόντισε να περάσει μήνυμα διαφοροποίησης.

Ο Νίκος Δένδιας παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει την τροπολογία δεν παρέστη στη συζήτηση στη Βουλή ούτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Πρωθυπουργού ο οποίος όταν προκλήθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για την απουσία Δένδια απάντησε ότι αν διαφωνούσε δεν θα την υπέγραφε ο ΥΕΘΑ και λίγο μετά ο Νίκος Δένδιας εξέδωσε γραπτή δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε».

«Ουδέν σχόλιον»

Ο Νίκος Δένδιας είχε φροντίσει εδώ και καιρό με ένα «ουδέν σχόλιον» να δείξει τη διαφοροποίηση του αλλά πλέον με τη δήλωσή του πήρε ανοιχτά αποστάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το συγκεκριμένο θέμα.

Αν και στο παρελθόν υπήρξε και άλλη περίπτωση που έδειχνε να διαφοροποιείται από την κυβερνητική πολιτικη.

Στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας επικαλέστηκε τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα ο οποίος επίσης είχε διαφωνήσει με τον πρωθυπουργό ζητώντας να συζητηθεί το θέμα αργότερα σε «νεκρό» πολιτικό χρόνο.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.

Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων»

Επιπρόσθετα υπογράμμισε ότι το Μνημείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολιτικές επιδιώξεις αφήνοντας «αιχμές» τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση.

Το πρωί της Τετάρτης η ονομαστική ψηφοφορία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Δένδιας κατά την προσέλευσή του σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού το απόγευμα ρωτήθηκε δύο φορές εάν θα στηρίξει την τροπολογία δεν απάντησε.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί (12:00 μμ) τον σταθμό παραγωγής drones στο 306 εργοστάσιο βάσεως τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές προκειμένου να ενημερωθεί για τη γραμμή παραγωγή τους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου όπως και στην κινητή μονάδα.

Επιπλέον θα επισκεφθεί τα εργαστήρια ανάπτυξης νέων μοντέλων με τεχνολογία αιχμής.