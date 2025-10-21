Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Είστε βαθιά εκτεθειμένος – Ευαισθητοποιηθήκατε για το μνημείο μετά την απεργία πείνας ενός πατέρα

«Ο Πρωθυπουργός τελικά μας είπε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο αλλά αυτός φέρνει και κάτι άλλο γιατί πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Με τι στόχο αυτή η συζήτηση; Να μας πουν ότι αυτοί είναι με τους ήρωες κι εμείς δεν είμαστε», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, απαντώντας στον Πρωθυπουργό.

«Υπάρχουν δύο άρθρα, ένα του ΠΚ, ο νόμος 4558/21, άρθρο Συντάγματος που όλα αυτά καθορίζουν πώς προστατεύεται ο Άγνωστος Στρατιώτης. Κι εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία για να έρθετε να μας πείτε ότι εσείς είστε με τους ήρωες κι εμείς είμαστε απέναντι».

Συνεχίζοντας, είπε: «Δυσπιστία; Θυμηθήκατε τη δυσπιστία κύριε Μητσοτάκη. Την αναξιοπιστία να θυμηθείτε. Τα συμφέροντα. Εδώ μας λέτε ότι κάναμε πρόταση δυσπιστίας γιατί μας έβαλαν οι ολιγάρχες και το βράδυ στο σπίτι του ολιγάρχη ήταν οι στενοί σας συνεργάτες και τους φάγατε λάχανο. Το ξεχάσατε; Είστε τόσο αξιόπιστος που λέγατε εδώ ότι μας έβαλαν τα συμφέροντα και το ίδιο βράδυ στο σπίτι των συμφερόντων ήταν οι υπουργοί σας. Κι έχετε θράσος και μιλάτε για τη δυσπιστία;».

«Μιλάτε για ουρά; Ουρά το ΠΑΣΟΚ; Εμείς πήραμε πρωτοβουλίες που η Βουλή θέλει συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών. Θεσμική πρωτοβουλία. Και μιλάτε εσείς για ουρά όταν εργαλειοποιήσατε τον Βελόπουλο για να αλλοιώσετε τις ανεξάρτητες αρχές και να μην πέσει φως στην υπόθεση των υποκλοπών; Και μιλάτε για ουρές; Την ακροδεξιά; Τους Σπαρτιάτες; Τα ορφανά της Χρυσής Αυγής που ψηφίζουν ό,τι θέλει η ΝΔ και μιλάτε για ουρές; Πόσο θράσος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Και για την καθαριότητα του μνημείο είναι υπεύθυνος ο δήμος της Αθήνας. Μα, είπε ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Τι μας είπε; Ότι ‘’δεν θέλουμε να σβηστούν τα ονόματα από την πλατεία’’. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημά σας; Έχετε άλλη άποψη εσείς από τον κ. Μαρινάκη;».

«Στην πολιτική όλοι κρινόμαστε, έχετε δίκιο. Και όλοι δίνουμε μάχες, ο καθένας όμως με τα δικά του όπλα. Εσείς εδώ πέρα είστε εκτεθειμένος βαριά σήμερα. Διότι ενώ υπάρχουν νόμοι, υπάρχει πλαίσιο, επτά χρόνια πρωθυπουργός δεν είχατε την ευαισθησία όταν έβγαζαν σέλφι οι υπουργοί σας και την αποκτήσατε μετά από έναν γονέα που έχασε το παιδί του κι έκανε απεργία πείνας; Τέτοια ευαισθησία; Δηλαδή, επτά χρόνια ήσασταν αναίσθητος που έβγαζαν σέλφι οι υπουργοί σας δίπλα στον Άγνωστο Στρατιώτη; Και ξαφνικά-μαγικά γίνατε ευαίσθητος μετά από έναν απεργό πείνας για το παιδί του. Και μετά μας μιλάτε για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών».

«Σταματήστε την τοξικότητα και τη διχόνοια. Δεν οδηγείτε πουθενά την πατρίδα και τον ελληνικό λαό» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.